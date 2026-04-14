REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Film o rekinach podbija Netfliksa. Pożera konkurencję

Netflix ma nosa do tytułów, które przyciągają uwagę szalonym konceptem. Jednym z takich filmów jest "Morderczy żywioł" - kino, w którym główną rolę odgrywają wygłodniałe rekiny i bohaterowie, którzy muszą przed nimi uciec, by przeżyć. Schemat znany, ale biorąc pod uwagę rankingi oglądalności platformy - lubiany.

Adam Kudyba
morderczy zywiol netflix film
REKLAMA

Można stwierdzić, że kino pod tytułem "mordercze zwierzęta atakują" zasługuje na swój osobny gatunek. Klasykiem jest "Godzilla", współczesnym dowodem na istnienie gatunku - dylogia "The Meg" ze Stathamem, niezbyt pozytywną legendą - oryginalna "Anakonda", nie wspominając już o filmie kwalifikującym się do miana "najgorsze z najgorszych", czyli "Rekinado". "Morderczy żywioł" aż tak zły raczej nie jest, ale nie da się ukryć, że filmy bazujące na starciu człowieka ze zwierzętami się, mówiąc wprost, dobrze sprzedają.

REKLAMA

Morderczy żywioł numerem jeden Netfliksa. Rekiny rządzą

Akcja filmu rozgrywa się w miasteczku Annieville na wschodnim wybrzeżu USA. Mieszkańcy oczekują na nadejście niebezpiecznego huraganu. Dakota (Whitney Peak) ze względu na swoją agorafobię nie może opuścić domu, podczas gdy Lisa (Phoebe Dynevor), będąca w zaawansowanej ciąży, zostaje uwięziona w mieście, nie mogąc zdążyć na ewakuację. Bohaterki wraz z innymi mieszkańcami znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy okazuje się, że w pobliżu zalanego centrum miasta zaczynają gromadzić się rekiny.

W ostatnich tygodniach Netflix mocno ubogaca swoją ofertę. Biorąc pod lupę tę filmową, "Morderczy żywioł" póki co zjada konkurentów i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu oglądalności serwisu. Film z pewnością wykorzystał to, że szum wokół dotychczas liderującego "Podlasia" powoli opada. Pozostałe tytuły nie wydają się mieć w sobie tyle siły, by jeszcze móc strącić "rekino" z tronu.

"Jedz, módl się i szczekaj", "Sprawca zero", "Pole rażenia" - wszystkie te tytuły miały już swój moment, by zaatakować szczyt oglądalności. Do tej pory się to nie wydarzyło, okopały się w dalszej części TOP 10 i zdaje się, że "Morderczy żywioł", przynajmniej przez najbliższe dni, powinien utrzymać się w zestawieniu jeśli nie na 1. miejscu, to przynajmniej na podium.

"Morderczy żywioł" zdaje się być wręcz skrojony pod widza - nie jest zbyt długi (86 minut), ma spektakularną fabułę i umiarkowanie gwiazdorską obsadę: Dynevor to gwiazda "Bridgertonów", Peak ma za sobą role w "Plotkarze" (a przed sobą główną rolę Lenore Dove Baird w nowych "Igrzyskach śmierci: Wschodzie słońca w dniu dożynek"), Hounsou zaś to weteran kina. Za film odpowiada Tommy Wirkola - wyrazisty norweski reżyser mający na koncie takie tytuły jak "Siedem sióstr", "Dzika noc" czy "Spermageddon". Producentem filmu zaś jest Adam McKay - jeden z najciekawszych współczesnych amerykańskich reżyserów, twórca m.in. "Nie patrz w górę", "Vice", czy "Big Short". Wszystko to tworzy ciekawe połączenie, które pewnie będzie teraz kusić subskrybentów Netfliksa.

Morderczy żywioł - obsada filmu

  • Phoebe Dynevor jako Lisa Fields
  • Whitney Peak jako Dakota Edwards
  • Djimon Hounsou jako Dale Edwards
  • Matt Nable jako Billy Olson
  • Andrew Lees jako Joe Sprinkle
  • Alyla Browne jako Dee Olson
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
14.04.2026 17:19
Tagi: Filmy NetflixPhoebe Dynevor
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA