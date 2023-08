Ten horror miał być objawieniem. Obejrzałem go i mówię, jak jest naprawdę

"Mów do mnie" to film sprawnie zrealizowany, z ładnymi zdjęciami, przejmującą muzyką i paroma "momentami" - to wszystkie jego zalety, jakie można wymienić. Chociaż niewiele oddziela go od dna przeciętności, do kubełka popcornu w rękach niedzielnych widzów horrorów na pewno się nada.



Premiera "Mów do mnie" 18 sierpnia w kinach.