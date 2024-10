Mroczny dreszczowiec prosto z kin wjechał na VOD. Gdzie go obejrzeć?

Debiutująca jako reżyserka słynna aktorka Zoe Kravitz bardzo chciała, żeby jej film pojawił się jako "Wyspa ci***". Początkowo walczyła nawet o to z włodarzami wytwórni. Odpuściła dopiero gdy ankietowane kobiety stwierdziły, że jest to obraźliwy dla nich tytuł. Wtedy zdecydowała się zmienić go na "Mrugnij dwa razy". Co, chociaż mniej chwytliwe, wciąż oddaje ducha całej produkcji.



"Mrugnij dwa razy" opowiada historię młodej i ambitnej kelnerki, którą przystojny miliarder zaprasza na wakacje na swoją prywatną wyspę. Frida wraz z przyjaciółką postanawia tę okazję wykorzystać. Na miejscu panuje rozpusta, wszyscy bawią się codziennie do upadłego. Z nocnych imprez obecne na nich kobiety niewiele pamiętają. Jak się okazuje, są bowiem odurzane i wykorzystywane. I tylko główna bohaterka zaczyna zdawać sobie z tego sprawę.