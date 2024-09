Użytkownicy Amazona znaleźli sposób na upały. Te dreszczowce mrożą im krew w żyłach

Jeśli jesteście kierowcami to wiecie, że stanie w korku potrafi wybudzić w człowieku najgorsze emocje. Rachel, śpiesząc się do pracy, zrobiła więc to, co każdy zrobiłby na jej miejscu: ponagliła mężczyznę w samochodzie przed sobą. Ten okazał się jednak chodzącą bombą zegarową. Chcąc wymierzyć kobiecie sprawiedliwość, rusza za nią w pościg. Obierając ścieżkę krwawej zemsty, udowadnia, że nie ma żadnych hamulców. Czy głównej bohaterce uda się go powstrzymać?