Ten film na Max okazał się jednym z najlepszych thrillerów, jakie widziałem w ostatnich latach

„Czerwone pokoje”, thriller psychologiczny Pascala Plante, debiutował na festiwalu w Karlowych Warach nieco ponad rok temu. Po komercyjnej premierze w Kanadzie trochę musieliśmy sobie poczekać, aż obraz dotrze również do nas. Na szczęście od kilku tygodni można go znaleźć w ofercie Max - i serdecznie polecam po niego sięgnąć. Dlaczego? Po kolei.



Montreal. Modelka Kelly-Anne bierze udział w procesie oskarżonego o morderstwo Ludovica Chevaliera, który transmitował na żywo zabójstwo trzech młodych kobiet. Chevalier miał dokonać tego za pośrednictwem „Czerwonego pokoju” (prawdziwa urban legend), czyli możliwego do odnalezienia za pośrednictwem przeglądarki Tor miejsca w sieci, w którym można obejrzeć takie właśnie streamy - za dużą opłatą. Mężczyzna nie przyznaje się jednak do winy.



Po pierwszym dniu rozprawy bohaterka zaczyna drążyć sprawę i coraz bardziej obsesyjnie węszyć. Mimo braku jednoznacznych dowodów, penetruje zakamarki dark webu w poszukiwaniu kluczowego nagrania snuff. Dlaczego? Nie wiemy dokładnie, jaki jest jej cel, z czego wynika cała ta obsesja. To szalenie precyzyjna, abstrakcyjnie doskonała, niemal nieludzka, cicha postać. Być może sama czerpie satysfakcję z oglądania podobnych materiałów, może szuka zemsty, może jest zwykłą fanką psychopaty, a być może jest po prostu znudzona życiem i szuka większych wrażeń. Poważnie - trudno powiedzieć. I dobrze. Bohaterka budzi bowiem chorobliwą ciekawość.