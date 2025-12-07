Logo
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku

Czuć, że rok się kończy, a sezon nagród za pasem: Netflix dodaje bowiem coraz więcej jakościowych filmów od uznanych twórców. Po „Jayu Kellym” przyszedł czas na premierę filmu, który pokazano na prestiżowym festiwalu i w nieznacznej części amerykańskich kin. Reakcje? Zachwyt. Ogrom zachwytu. 

Michał Jarecki
żywy czy martwy na noże 3 netflix
To był mocny rok dla subskrybentów Netfliksa - każdego miesiąca serwis dbał o to, by w tradycyjnym zalewie pisanych „pod kotleta” produkcyjniaków zapewnić też kilka ambitniejszych produkcji dla bardziej wymagającego widza. Grudzień wypada pod tym względem szczególnie obficie. Byli „Odrzuceni”, był „Jay Kelly”, przyszedł czas na - jak twierdzi spora część odbiorców - kryminalne opus magnum Riana Johnsona i najlepszą odsłonę serii „Na noże”.

Obraz zdążył już narobić szumu, a w social mediach wychwala się niemal każdy jego aspekt. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku - i wygląda na to, że warto było czekać.

Netflix: co obejrzeć?

„Żywy czy martwy” - bo taki tytuł nosi obraz nazywany najczęściej „Na noże 3” - cieszy się jak na razie najcieplejszym przyjęciem publiczności (94 proc. pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes) w ramach serii skupionej na sprawach Benoita Blanka. Światowa premiera odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto 6 września 2025 r., a do kin film trafił 26 listopada - właśnie dzięki temu niemałe grono szczęśliwców mogło już zapoznać się z produkcją i podzielić się entuzjazmem z resztą świata.

Na Netfliksie obraz zadebiutuje już 12 grudnia. Akcja „trójki” rozgrywa się w podupadającej parafii w stanie Nowy Jork, gdzie były bokser, a obecnie ksiądz katolicki Jud Duplenticy trafia za karę po tym, jak uderzył aroganckiego diakona. Na miejscu zderza się z charyzmatycznym, ale toksycznym monsinio­rem Jeffersonem Wicksem, z którym łączy się mroczna historia zaginionej rodzinnej fortuny. Podczas nabożeństwa Wicks zostaje znaleziony martwy; ugodzono go nożem, a wszystkie tropy prowadzą do Juda. Staje się on zatem głównym podejrzanym. Śledztwo komplikuje się, gdy „zmartwychwstały” Wicks zdaje się wychodzić z mauzoleum, a kolejne osoby padają trupem.

Na miejsce zostaje wezwany Benoit Blanc. Legendarny detektyw będzie musiał zbadać sprawę morderstwa splecioną z legendą o ukrytym majątku, kryzysami wiary i napięciami wśród parafian. W trakcie śledztwa wyjdą na jaw dawne urazy, rodzinne sekrety i bardzo ziemskie grzechy, ukrywane latami za religijną, bogobojną fasadą.

Recenzje, komentarze i wpisy w social mediach nie szczędzą pochlebstw. Niektórzy twierdzą, że to najlepsza odsłona trylogii; kryminał tak dobry, że Johnsonowi trudno będzie to przebić. Tonem i sposobem prowadzenia intrygi przypomina bardziej „jedynkę”, co zapewne ucieszy wielu fanów, którzy są raczej zgodni co do tego, że „Glass Onion” była odsłoną nieco zbyt przekombinowaną i absurdalną, mimo tego, że właśnie taki był zamysł.

Tym razem całość jest jeszcze bardziej samoświadoma, zarazem mroczna i zabawna, choć z naciskiem na to pierwsze. Intryga komplikuje się i gęstnieje w sposób, który angażuje i sprawia, że widz z każdą minutą coraz bardziej pragnie poznać prawdę. Ta zaś okazuje się satysfakcjonująca. Co ważne, jest tu też co nieco do rozpakowania: kolejne warstwy, które wzbogacają i pogłębiają opowieść.

I tym razem Johnson zebrał gwiazdorską obsadę, którą poprowadził w sposób mistrzowski. Poza Danielem Craigiem, znaleźli się w niej także Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.

I jak tu nie czekać na tę premierę?

Michał Jarecki
07.12.2025 11:13
