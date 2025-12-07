Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku

Ładowanie...

To był mocny rok dla subskrybentów Netfliksa - każdego miesiąca serwis dbał o to, by w tradycyjnym zalewie pisanych „pod kotleta” produkcyjniaków zapewnić też kilka ambitniejszych produkcji dla bardziej wymagającego widza. Grudzień wypada pod tym względem szczególnie obficie. Byli „Odrzuceni”, był „Jay Kelly”, przyszedł czas na - jak twierdzi spora część odbiorców - kryminalne opus magnum Riana Johnsona i najlepszą odsłonę serii „Na noże”.



Obraz zdążył już narobić szumu, a w social mediach wychwala się niemal każdy jego aspekt. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku - i wygląda na to, że warto było czekać.

Netflix: co obejrzeć?

„Żywy czy martwy” - bo taki tytuł nosi obraz nazywany najczęściej „Na noże 3” - cieszy się jak na razie najcieplejszym przyjęciem publiczności (94 proc. pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes) w ramach serii skupionej na sprawach Benoita Blanka. Światowa premiera odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto 6 września 2025 r., a do kin film trafił 26 listopada - właśnie dzięki temu niemałe grono szczęśliwców mogło już zapoznać się z produkcją i podzielić się entuzjazmem z resztą świata.

Na Netfliksie obraz zadebiutuje już 12 grudnia. Akcja „trójki” rozgrywa się w podupadającej parafii w stanie Nowy Jork, gdzie były bokser, a obecnie ksiądz katolicki Jud Duplenticy trafia za karę po tym, jak uderzył aroganckiego diakona. Na miejscu zderza się z charyzmatycznym, ale toksycznym monsinio­rem Jeffersonem Wicksem, z którym łączy się mroczna historia zaginionej rodzinnej fortuny. Podczas nabożeństwa Wicks zostaje znaleziony martwy; ugodzono go nożem, a wszystkie tropy prowadzą do Juda. Staje się on zatem głównym podejrzanym. Śledztwo komplikuje się, gdy „zmartwychwstały” Wicks zdaje się wychodzić z mauzoleum, a kolejne osoby padają trupem.



Na miejsce zostaje wezwany Benoit Blanc. Legendarny detektyw będzie musiał zbadać sprawę morderstwa splecioną z legendą o ukrytym majątku, kryzysami wiary i napięciami wśród parafian. W trakcie śledztwa wyjdą na jaw dawne urazy, rodzinne sekrety i bardzo ziemskie grzechy, ukrywane latami za religijną, bogobojną fasadą.



Recenzje, komentarze i wpisy w social mediach nie szczędzą pochlebstw. Niektórzy twierdzą, że to najlepsza odsłona trylogii; kryminał tak dobry, że Johnsonowi trudno będzie to przebić. Tonem i sposobem prowadzenia intrygi przypomina bardziej „jedynkę”, co zapewne ucieszy wielu fanów, którzy są raczej zgodni co do tego, że „Glass Onion” była odsłoną nieco zbyt przekombinowaną i absurdalną, mimo tego, że właśnie taki był zamysł.



Tym razem całość jest jeszcze bardziej samoświadoma, zarazem mroczna i zabawna, choć z naciskiem na to pierwsze. Intryga komplikuje się i gęstnieje w sposób, który angażuje i sprawia, że widz z każdą minutą coraz bardziej pragnie poznać prawdę. Ta zaś okazuje się satysfakcjonująca. Co ważne, jest tu też co nieco do rozpakowania: kolejne warstwy, które wzbogacają i pogłębiają opowieść.



I tym razem Johnson zebrał gwiazdorską obsadę, którą poprowadził w sposób mistrzowski. Poza Danielem Craigiem, znaleźli się w niej także Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.



I jak tu nie czekać na tę premierę?

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Wszystkie puste pokoje 01/12/2025

Troll 2 01/12/2025

Uliczka CoComelon: Sezon 6 01/12/2025

Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler 01/12/2025

Love is Blind: Włochy 01/12/2025

Wszędobylska mamuśka 01/12/2025

Dama w vanie 01/12/2025

Łzy słońca 01/12/2025

Egzorcyzmy Emily Rose 01/12/2025

Zjawa 01/12/2025

Film o pszczołach 01/12/2025

Niebo istnieje… naprawdę 01/12/2025

Zakładnik z Wall Street 01/12/2025

Sleight 01/12/2025

Najlepsi wrogowie 01/12/2025

Holiday 02/12/2025

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special 02/12/2025

Miłość w prezencie 03/12/2025

Z miłością, Meghan: Świąteczne przygotowania 03/12/2025

Wakacje z teściową: Sezon 3 03/12/2025

ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ 03/12/2025

Złap mnie, jeśli potrafisz 04/12/2025

Lali: Nie oglądam się za siebie 04/12/2025

Szkoda, że mi nie powiedziałeś 04/12/2025

Odrzuceni 04/12/2025

Wiara w sukces: Sezon 2 04/12/2025

100 lat New Yorkera 05/12/2025

Jak powstawał film „Jay Kelly” 05/12/2025

Miłość i wino 05/12/2025

Jay Kelly 05/12/2025

List do Świętego Mikołaja 2 05/12/2025

Cena zeznania 05/12/2025

Podbić Manhattan: Sezon 2 05/12/2025

Clifford. Wielki czerwony pies 05/12/2025

Lorax 07/12/2025

Netflix - lista premier na przyszły tydzień:

Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12

Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12

Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12

Zbuntowani zakochani – 09/12

Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12

Wypadek S2 – 10/12

Record of Ragnarok S3 – 10/12

Zamach na Papieża – 10/12

Jak porwałem swojego tatę – 11/12

Zagubiony talent – 11/12

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12

Człowiek kontra dziecko – 11/12

Mieścina – 11/12

Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12

Żywy czy martwy: Na noże – 12/12

Facet na święta S3 – 12/12

Miasto cieni – 12/12

Krudowie – 12/12

Niedokończony interes – 12/12

Krudowie 2: Nowa era – 12/12

Bumblebee – 13/12

Czekając na miłość – 13/12

Robby Hoffman: Wake Up – 14/12

