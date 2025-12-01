Ile zarabiają gwiazdy Stranger Things? Kwoty urosły bardziej niż dzieciaki

Ładowanie...

Premiera 1. sezonu "Stranger Things" była wielką niewiadomą. W 2016 r. nie było pewności, że produkcja braci Duffer przyciągnie przed ekrany większą widownię, a tym samym - czy tytuł odniesie sukces. Dziś wiadomo już, że serial jest jedną z flagowych pozycji w bibliotece Netfliksa, a o aktorach, o którzy kiedyś nie byli znani, teraz mówi cały świat. Proporcjonalnie do wzrostu popularności "Stranger Things" rosły również ich zarobki. Ile każdy z nich zarobił za 1 odcinek 5. sezonu?

REKLAMA

Stranger Things 5: ile aktorzy zarobili za 1 odcinek?

Kto z obsady zarobił najwięcej? Ile wynosiły kwoty za jeden odcinek? Informację na temat zarobków podał serwis L'Officiel USA. Oto bardziej szczegółowe dane w związku z tym, ile członkowie obsady serialu "Stranger Things" zarobiły za 1 odcinek.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown w serialu wcielała się w Jedenastkę, dziewczynkę obdarzoną zdolnościami psychokinetycznymi i telepatycznymi. Jako dziecko została porwana i przetrzymywana w tajnym rządowym laboratorium, gdzie była poddawana eksperymentom. Brown została obsadzona w roli Eleven w 2016 r. wieku 12 lat. Od tego czasu zdążyło się jednak sporo zmienić.

Aktorka, która później została zaangażowana do innych projektów Netfliksa, w pewnym momencie podpisała poufny kontakt ze streamingowym gigantem, który zapewnił jej dyskrecję w związku z informacją o zarobkach Oznacza to, że nie wiadomo dokładnie, ile wynosiła jej gaża za 5. sezon, choć można przypuszczać, że zarobiła ona najwięcej.

Millie Bobby Brown. Fot. Netflix

Wcześniej, w 1. i 2. sezonie, zarabiała 20 tys. dol. za odcinek, przy czym otrzymała dodatkową premię w wysokości 60 tys. dol., gdy serial stal się hitem. Przed rozpoczęciem 3. sezonu wynegocjowała natomiast kwotę w wysokości 300 tys. dol. za odcinek, co już wtedy było jedną z najwyższych kwot w porównaniu do pozostałych członków obsady.

Winona Ryder

Winona Ryder za 1 odcinek "Stranger Things" zarobiła astronomicznie wysoką kwotę, bo ponad 1,18 mln dol. Nic dziwnego, że jej gaża była tak wysoka - na samym początku serialu była ona jego największą gwiazdą. W 1. sezonie serialu miała najwyższą pensję wśród całej obsady, zarabiając 100 tys. dol. za odcinek. W 3. i 4. sezonie jej wynagrodzenie podskoczyło do 350 tys. dol., a w przypadku finałowego sezonu kontrakt aktorki opiewał na kwotę 9,5 mln dol., co daje około 1,2 mln dol. za odcinek.

Winona Ryder. Fot. Netflix

David Harbour

David Harbour zaczynał swoją przygodę ze "Stranger Things", zarabiając 80 tys. dol. za odcinek. Popularność serialu sprawiła, że Harbour, podobnie jak Ryder, wynegocjował kwotę 350 tys. dol. za odcinek w sezonach 3 i 4. Obecnie aktor zarabia za odcinek około 1,2 mln dol., czyli tyle, ile serialowa Joyce Byers.

Millie Bobby Brown i David Harbour. Fot. Netflix

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp i Sadie Sink

Mimo że kwota za odcinek Brown nie została ujawniona, to wiadomo, ile w 5. sezonie zarabiają jej młodsi koledzy i koleżanki z planu. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp i Sadie Sink, którzy wcielają się kolejno w Mike'a, Dustina, Lucasa, Willa i Max, według doniesień zarabiają 875 tys. dol. za odcinek.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin i Noah Schnapp. Fot. Netflix

We wcześniejszych sezonach zarabiali 20 tys. dol. za odcinek, z kolei za 3 i 4 sezon ich gaża wzrosła do 250 tys. dol. W związku z tym, że w przypadku 5. sezonu kwota wynosi niemal 900 tys. dol., każdy z członków młodej obsady zarabia 7 mln dol. za wszystkie 8 odcinków.

Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton i Maya Hawke

Aktorzy, którzy wcielają się w nastolatków, zarobili nieco mniej, niż młodsi koledzy planu. Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton i Maya Hawke według doniesień zarabiają po 750 tys. dolarów za odcinek w 5. sezonie. Jeśli chodzi o 1. i 2. sezon, to ich zarobki nie zostały ujawnione, natomiast wiadomo, że cała czwórka otrzymała wynagrodzenie w wysokości 150 tys. dolarów za odcinek w 3. i 4. sezonie. W 5. sezonie każdy z nich zarobił w sumie ponad 6 mln dol.

Natalia Dyer. Fot. Netflix.

REKLAMA

O Stranger Things czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 01.12.2025 14:00

Ładowanie...