Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane

Za oknem gorszej pogody, przynajmniej dla mnie, być nie może. Śnieg napadał, a niedługo po nim deszcz i, cytując klasyka: nie ma niczego. Receptą na potencjalną nudę są propozycje platform streamingowych, które regularnie aktualizują swoje oferty, dodając do nich filmy i seriale. Okazuje się, że pierwszy dzień grudnia jest dla serwisu wyjątkowo ciekawy - od dziś możemy obejrzeć na Netfliksie chociażby film, który z gali oscarowej wrócił z kilkoma nagrodami.

Netflix dodaje nowe filmy. Oscarowy repertuar

Wśród filmów, które od dziś stanowią część oferty Netfliksa jest "Zjawa" - film w reżyserii Alejandro Gonzaleza Inarritu - słynnego meksykańskiego twórcy, mającego na koncie takie tytuły jak "Biutiful", "Birdman" oraz "Bardo, fałszywa kronika garści prawd". To częściowo bazująca na faktach historia Hugh Glassa (Leonardo DiCaprio) - amerykańskiego trapera, który zostaje ranny po ataku niedźwiedzia grizzly, a jego stan gwałtownie się pogarsza. Gdy na jego oczach ginie syn, a sam zostaje pozostawiony na pewną śmierć, zaczyna tropić mordercę.

Nie ulega wątpliwości, że to jeden z najintensywniejszych filmów ostatnich lat. Z jednej strony mamy do czynienia z pasującym do powyższego określenia obrazem natury - bezlitosnej, wręcz upiornej, w niczym nieprzypominającej sielanki. To kino bardzo naturalistyczne, w przypadku głównego bohatera wręcz cielesne. Inarritu nie zamyka oczu - w "Zjawie" jest sporo przemocy, a samo ciało głównego bohatera to istne pobojowisko, jest zniszczone, spuchnięte, gnijące, sam Glass bardziej charczy, niż mówi. Wyjątkowo udanie dopełnia się z tym wszystkim aspekt wizji głównego bohatera, wpisujących się w jego stan psychiczny.

"Zjawa" jest jednak przede wszystkim doskonałym koncertem aktorskim. Inarritu zgromadził do projektu sporo ciekawych nazwisk - Domnhall Gleeson, Will Poulter, fantastyczny Tom Hardy. Król jest jednak jeden i nazywa się Leonardo DiCaprio. Ciężko zrozumieć, dlaczego ten wybitny aktor dostał Oscara dopiero za tę rolę, ale nie ma też co narzekać - w "Zjawie" pokazał się z niekoniecznie widocznej wcześniej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o fizyczną transformację. DiCaprio mało w tym filmie mówi - jego aktorstwo głównie opiera się na cielesności kreacji, z której wynika determinacja, ustawiony na 300% instynkt przetrwania i walka o życie. Oprócz, rzecz jasna zasłużonego, Oscara dla Leo, statuetki otrzymali też Alejandro G. Innaritu (za reżyserię), natomiast za zdjęcia nagrodzono Emmanuela Lubezkiego, operatora filmu. Łącznie "Zjawa", nominowana w 12 kategoriach, otrzymała 3 statuetki.

Oto produkcje, które Netflix dodał 1 grudnia:

Wszędobylska mamuśka

Dama w vanie

Łzy słońca

Egzorcyzmy Emily Rose

Zjawa

Film o pszczołach

Niebo istnieje... naprawdę

Zakładnik z Wall Street

Sleight

Najlepsi wrogowie

ZJAWA Netflix Netflix

Adam Kudyba 01.12.2025 11:57

