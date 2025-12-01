REKLAMA
Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane

Netflix w tym roku się nie zatrzymuje. W ofercie platformy znajdziemy sporo oryginalnych projektów, ale co jakiś czas trafiają do niej także słynne, cenione i nagradzane filmy. Nie inaczej jest teraz - do serwisu trafił bowiem znakomity, oscarowy film. Sprawdzamy, co Netflix przygotował na otwarcie grudnia.

Adam Kudyba
zjawa netflix oscar dicaprio
Za oknem gorszej pogody, przynajmniej dla mnie, być nie może. Śnieg napadał, a niedługo po nim deszcz i, cytując klasyka: nie ma niczego. Receptą na potencjalną nudę są propozycje platform streamingowych, które regularnie aktualizują swoje oferty, dodając do nich filmy i seriale. Okazuje się, że pierwszy dzień grudnia jest dla serwisu wyjątkowo ciekawy - od dziś możemy obejrzeć na Netfliksie chociażby film, który z gali oscarowej wrócił z kilkoma nagrodami.

Netflix dodaje nowe filmy. Oscarowy repertuar

Wśród filmów, które od dziś stanowią część oferty Netfliksa jest "Zjawa" - film w reżyserii Alejandro Gonzaleza Inarritu - słynnego meksykańskiego twórcy, mającego na koncie takie tytuły jak "Biutiful", "Birdman" oraz "Bardo, fałszywa kronika garści prawd". To częściowo bazująca na faktach historia Hugh Glassa (Leonardo DiCaprio) - amerykańskiego trapera, który zostaje ranny po ataku niedźwiedzia grizzly, a jego stan gwałtownie się pogarsza. Gdy na jego oczach ginie syn, a sam zostaje pozostawiony na pewną śmierć, zaczyna tropić mordercę.

Nie ulega wątpliwości, że to jeden z najintensywniejszych filmów ostatnich lat. Z jednej strony mamy do czynienia z pasującym do powyższego określenia obrazem natury - bezlitosnej, wręcz upiornej, w niczym nieprzypominającej sielanki. To kino bardzo naturalistyczne, w przypadku głównego bohatera wręcz cielesne. Inarritu nie zamyka oczu - w "Zjawie" jest sporo przemocy, a samo ciało głównego bohatera to istne pobojowisko, jest zniszczone, spuchnięte, gnijące, sam Glass bardziej charczy, niż mówi. Wyjątkowo udanie dopełnia się z tym wszystkim aspekt wizji głównego bohatera, wpisujących się w jego stan psychiczny.

"Zjawa" jest jednak przede wszystkim doskonałym koncertem aktorskim. Inarritu zgromadził do projektu sporo ciekawych nazwisk - Domnhall Gleeson, Will Poulter, fantastyczny Tom Hardy. Król jest jednak jeden i nazywa się Leonardo DiCaprio. Ciężko zrozumieć, dlaczego ten wybitny aktor dostał Oscara dopiero za tę rolę, ale nie ma też co narzekać - w "Zjawie" pokazał się z niekoniecznie widocznej wcześniej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o fizyczną transformację. DiCaprio mało w tym filmie mówi - jego aktorstwo głównie opiera się na cielesności kreacji, z której wynika determinacja, ustawiony na 300% instynkt przetrwania i walka o życie. Oprócz, rzecz jasna zasłużonego, Oscara dla Leo, statuetki otrzymali też Alejandro G. Innaritu (za reżyserię), natomiast za zdjęcia nagrodzono Emmanuela Lubezkiego, operatora filmu. Łącznie "Zjawa", nominowana w 12 kategoriach, otrzymała 3 statuetki.

Oto produkcje, które Netflix dodał 1 grudnia:

  • Wszędobylska mamuśka
  • Dama w vanie
  • Łzy słońca
  • Egzorcyzmy Emily Rose
  • Zjawa
  • Film o pszczołach
  • Niebo istnieje... naprawdę
  • Zakładnik z Wall Street
  • Sleight
  • Najlepsi wrogowie
ZJAWA
Netflix
Netflix
Netflix
Więcej o Netfliksie poczytacie na Spider's Web:

01.12.2025
