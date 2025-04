Ginny & Georgia: kiedy 3. sezon? Wraca uwielbiany serial Netfliksa

Serial "Ginny & Georgia" zadebiutował w lutym 2021 r. i od tego czasu zalicza się do flagowych tytułów Netfliksa. Po tym, gdy w 2023 r., niemal 2 lata od premiery 1. sezonu, do serwisu wpadł 2. sezon serialu, fani mogli spać spokojnie - okazało się, że platforma postanowiła przedłużyć produkcję "Ginny & Georgia" nie tylko na 3., ale również na 4. odsłonę. Dziś w końcu nadszedł czas, by rzucić okiem na to, na co już od dawna czekali widzowie - Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego 3. sezonu.