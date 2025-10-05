Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę

Ładowanie...

Świetnie napisana książka z zaskakującym zwrotem akcji - taka właśnie jest książka Wojtka Miłoszewskiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W.A.B. To perełka wśród horrorów, która pokazuje, że wcale nie trzeba wiele, by stworzyć mroczny i niepokojący świat - wystarczy kochająca matka, która w jednej chwili z kobiety sukcesu spada na samo dno. I nie cofnie się przed niczym, by uratować swojego syna - nawet jeśli oznaczałoby to zaprzedanie duszy samemu demonowi.

Demon - opinia o horrorze Wojtka Miłoszewskiego

Akcja powieści rozpoczyna się w ważnym dla Poli dniu - kobieta ma wygłosić przed ważnymi ludźmi z Londynu, mając nadzieję, że w końcu uda jej się wspiąć szczebel wyżej w swojej korporacyjnej karierze. Nie dane jest jej jednak cieszyć się długo tym przełomowym momentem - w pewnym momencie na salę wpada zakrwawiony chłopak, który okazuje się być jej synem, Filipem. Gdy chłopak zaczyna błagać ją o pomoc, w tej samej chwili do pomieszczenia wpada policja i zakuwa go w kajdanki. Tak rozpoczyna się największy koszmar Poli.

Choć kobieta jest samotną matką, to nigdy niczego jej nie brakowało - zarabiała na tyle godnie, by jeździć wypasionym samochodem i mieszkać w centrum Warszawy. Kiedy jednak Filip trafia do więzienia, okazuje się, że czeka ją sporo wydatków - tu kilkaset tysięcy na kaucję, tu na wynagrodzenie dla prawnika i jej oszczędności zaczynają topnieć. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy okazuje się, że Filip chce u niej zamieszkać. Co zrobi kochająca matka? Oczywiście pomoże swojemu dziecku. Pomoc słono ją jednak kosztuje i nie chodzi tylko o pieniądze.

Późniejsze wydarzenia doprowadzają Polę na skraj rozpaczy - Filip wysysa z niej całą energię, a ona sama staje się osobą, której nigdy nie chciała ujrzeć, patrząc w lustro. Dochodzi nawet do tego, że syn wymusza na niej wspólne wakacje z byłym mężem, z którym nie rozstała się w zgodzie. Wszystko to sprawia, że Pola staje się kłębkiem nerwów. W pewnym momencie nieoczekiwanie wpada na trop dawnego kolegi swojego syna, który oferuje jej swoją pomoc. Choć Pola początkowo się waha, postanawia zawrzeć z nim umowę. W końcu to zrobiłaby kochająca matka, prawda?

Jak ja się cieszę, że ta książka wpadła w moje ręce. Jeśli chodzi o horrory, to zwykle miałam do czynienia z książkami, które były osadzone w bardziej fantastycznych klimatach i to nie do końca jest moje najbardziej ulubione rozwiązanie. U Miłoszewskiego historia rozgrywa się w nieco bardziej przyziemnych okolicznościach, a dodatkowo zostaje przeniesiona ze współczesności do Polski z lat 90. Ten zabieg bardzo mi się podobał. Pierwsze momenty tej historii skojarzyły mi się w ogóle z polską komedią "Ile waży koń trojański?", jednak - w przeciwieństwie do filmu - są one dużo bardziej mroczne.

Miłoszewski potrafi wzbudzić niepokój nawet w pozornie zwyczajnych momentach. Zarówno wtedy, gdy dorosły syn nalega na wspólne wakacje z rozwiedzionymi rodzicami czy w scenie wypadku samochodowego, kiedy Pola z wystającą kością po złamaniu otwartym nakłania byłego męża do spełnienia jej bardzo dziwnej prośby. Podczas lektury takich fragmentów wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach, a dodatkowo naprawdę nie wiadomo, co wydarzy się dalej.

"Demon" to moje tegoroczne zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że ta powieść aż tak mnie wciągnie i zachęci do dalszego eksplorowania tego gatunku. Powieść Miłoszewskiego to perełka wśród książkowych horrorów, z którą warto spędzić zimne jesienne wieczory.

