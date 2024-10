Najstraszniejsze horrory, które mrożą krew w żyłach. Wybieramy TOP 10 książek na Halloween

"Statek śmierci" to 6. tom z cyklu Thora autorstwa Yrsy Sigurðardóttir. Kiedy luksusowy jacht rozbija się przy wejściu do portu w Reykjaviku, okazuje się, że na jego pokładzie nikogo nie ma. Pojawia się pytanie: co stało się z trzema członkami załogi i czteroosobową rodziną, która weszła na pokład w Lizbonie? Okazuje się także, iż zaginieni turyści wykupili przed podróżą bardzo wysoką polisę na życie - tym samym firma ubezpieczeniowa postanawia się upewnić, że nie doszło do oszustwa, a do akcji wkracza Thora.