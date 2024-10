Najlepsze horrory. Wybraliśmy 31 kultowych filmów

„Omen” to jeden z tych horrorów, które filmowcy co kilka lat próbują odtwarzać, przerabiać na nową modłę. To zwykle skazane jest porażkę, bo „Omen” 1976 roku jest naprawdę wyjątkowy. To produkcja tak subtelna i tak kostyczna w swojej grozie, że trudno znaleźć drugi, tak wypełniony klimatem film grozy. No i temat – pewnego dnia na świat przychodzi potomek samego Szatana i trafia w do rodziny amerykańskiego ambasadora, aby w przyszłości stać się człowiekiem bardzo wpływowym. To ponadczasowa historia.