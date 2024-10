Naukowcy przebadali horrory i wybrali 7 najstraszniejszych

Naukowcy stojący za projektem Science of Scare od 2020 roku z okazji każdego kolejnego Halloween aktualizują listę najstraszniejszych horrorów wszech czasów. O ile w czołówce zestawienia niewiele się zmienia, na jego dalszych miejscach regularnie pojawiają się nowe tytuły. Nie inaczej jest tym razem, co tylko dowodzi, że ostatnie miesiące były łaskawe dla fanów kina grozy.



W jaki sposób naukowcy sprawdzają, które horrory są najstraszniejsze? Metodologia Science of Scare jest całkiem prosta. Zaczyna się od listy najlepszych filmów grozy - badacze wybierają 250 tytułów z list krytyków, forów, reddita, etc. Wyświetlają je sporej grupie śmiałków (oczywiście, nie wszystkie, nie ma powtórnych pokazów większości produkcji z dotychczasowych list projektu) i mierzą ich tętno oraz zmienność rytmu serca. Łączą ze sobą uzyskane w ten sposób dane, obliczając Science of Scare Score danych filmów.