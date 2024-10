TOP 10 nowych horrorów na Halloween 2024: wybieramy najstraszniejsze premiery

A co to za nowość? - zapytacie. OK, nie jest to najświeższy film, ale dopiero w zeszłym roku trafił w naszym kraju do regularnej dystrybucji (wcześniej na wielkich ekranach można go było obejrzeć tylko w ramach pokazów festiwalowych, a na nośnikach kina domowego był trudno dostępny). Teraz trafił jeszcze na VOD. To Halloween staje się więc idealną okazją, aby przypomnieć sobie (lub jeszcze lepiej: zapoznać się) z tym wyjątkowym dzieła Andrzeja Żuławskiego.