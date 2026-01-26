Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?

Ładowanie...

Wielki powrót serii, której od wielu lat nie mogliśmy w Polsce legalnie obejrzeć. Od 9 lutego na Gametoonie będzie emitowane oryginalne anime „Naruto” - premiery będą wpadać od poniedziałku do piątku o 7:00 rano, a powtórki obejrzymy o 17:00 i następnego dnia o 6:30 i 16:30. Co więcej, w soboty rano i niedziele wieczorem odbędą się emisje maratonów z epizodami z całego tygodnia.



Nas jednak interesuje przede wszystkim streaming. Najwyższy czas, by polski fan „Naruto” mógł obejrzeć ukochaną serię jak człowiek - online.

Naruto: gdzie obejrzeć serial online?

Zgadza się, poza klasyczną telewizją Uzumaki zawita również do serwisu streamingowego CANAL+. Premiera odbędzie się od 18 lutego - od tego dnia co środę na platformę będzie wpadać kolejnych 5 epizodów. W sumie pierwsza część cyklu obejmuje 220 odcinków.



Pierwotnie w Polsce seria Studia Pierrot była emitowana na kanale Jetix. Jeśli ktoś jakimś cudem nie wie, mówimy tu o jednym z najpopularniejszych anime XXI wieku (a może i w historii), które powstało na bazie mangi Masashi Kishimoto. Seria podbijała ekrany w latach 2002-2007, a następnie po przeskoku czasowym wróciła jako „Naruto: Shippuden” (2007-2017).

Nastoletni Naruto Uzumaki - głośny, impulsywny chłopak - zawzięcie szuka uznania i marzy o zostaniu Hokage, czyli przywódcą wioski oraz najsilniejszym ninja. Mieszkańcy Konoha boją się go, bo w jego ciele został zapieczętowany Dziewięcioogoniasty Lis - potężny demon, który lata wcześniej niemal zrównał wioskę z ziemią.



Wraz z rozwojem fabuły śledzimy drogę chłopaka od niezdarnego ucznia akademii ninja do coraz potężniejszego wojownika. Bohater wraz z drużyną biorą udział w trudnych misjach, podczas których rozwijają umiejętności i łączące ich burzliwe relacje.



Drugą część anime (wspomniane „Shippuden”) można oglądać na Crunchyrollu - są tam dostępne wszystkie odcinki, jednakże bez polskiej wersji językowej.



Podobno (nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnej zapowiedzi) w 2026 r. mają też zadebiutować cztery specjalne epizody „Naruto”, które zapowiedziano już kilka lat temu. Wrócimy w nich do młodzieńczych lat bohatera i zobaczymy nowe przygody drużyny 7.

Michał Jarecki 26.01.2026 14:46

