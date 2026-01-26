Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Od pewnego czasu wiemy, że „Naruto” wróci do polskiej telewizji. To jednak nie wszystko - okazuje się, że uwielbiane anime nareszcie pojawi się w streamingu.
Wielki powrót serii, której od wielu lat nie mogliśmy w Polsce legalnie obejrzeć. Od 9 lutego na Gametoonie będzie emitowane oryginalne anime „Naruto” - premiery będą wpadać od poniedziałku do piątku o 7:00 rano, a powtórki obejrzymy o 17:00 i następnego dnia o 6:30 i 16:30. Co więcej, w soboty rano i niedziele wieczorem odbędą się emisje maratonów z epizodami z całego tygodnia.
Nas jednak interesuje przede wszystkim streaming. Najwyższy czas, by polski fan „Naruto” mógł obejrzeć ukochaną serię jak człowiek - online.
Naruto: gdzie obejrzeć serial online?
Zgadza się, poza klasyczną telewizją Uzumaki zawita również do serwisu streamingowego CANAL+. Premiera odbędzie się od 18 lutego - od tego dnia co środę na platformę będzie wpadać kolejnych 5 epizodów. W sumie pierwsza część cyklu obejmuje 220 odcinków.
Pierwotnie w Polsce seria Studia Pierrot była emitowana na kanale Jetix. Jeśli ktoś jakimś cudem nie wie, mówimy tu o jednym z najpopularniejszych anime XXI wieku (a może i w historii), które powstało na bazie mangi Masashi Kishimoto. Seria podbijała ekrany w latach 2002-2007, a następnie po przeskoku czasowym wróciła jako „Naruto: Shippuden” (2007-2017).
Nastoletni Naruto Uzumaki - głośny, impulsywny chłopak - zawzięcie szuka uznania i marzy o zostaniu Hokage, czyli przywódcą wioski oraz najsilniejszym ninja. Mieszkańcy Konoha boją się go, bo w jego ciele został zapieczętowany Dziewięcioogoniasty Lis - potężny demon, który lata wcześniej niemal zrównał wioskę z ziemią.
Wraz z rozwojem fabuły śledzimy drogę chłopaka od niezdarnego ucznia akademii ninja do coraz potężniejszego wojownika. Bohater wraz z drużyną biorą udział w trudnych misjach, podczas których rozwijają umiejętności i łączące ich burzliwe relacje.
Drugą część anime (wspomniane „Shippuden”) można oglądać na Crunchyrollu - są tam dostępne wszystkie odcinki, jednakże bez polskiej wersji językowej.
Podobno (nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnej zapowiedzi) w 2026 r. mają też zadebiutować cztery specjalne epizody „Naruto”, które zapowiedziano już kilka lat temu. Wrócimy w nich do młodzieńczych lat bohatera i zobaczymy nowe przygody drużyny 7.
Czytaj więcej:
- Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
- Hamnet to aktorski koncert. Chwalicie Buckley, a to Mescal powala
- Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
- Uwielbiany serial wrócił na Netfliksa. Minęło prawie 10 lat
- Najlepsze horrory 2025 roku. Przerażające książki