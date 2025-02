Nie słyszeliście o tym filmie, a zaraz zarobi 2 miliardy dolarów. Musi pokonać jeszcze Titanica

„Ne Zha 2” to - jak na razie - fenomen niemal wyłącznie chiński. Aż 99 proc. dochodów pochodzi z tamtejszego rynku. Film miał wprawdzie swoją premierę w USA, ale został stworzony przede wszystkim z myślą o chińskiej widowni. Ma to sens, ponieważ jego fabuła opiera się na klasycznej chińskiej powieści „Fengshen Yanyi”, która cieszy się ogromnym uznaniem w tamtejszej kulturze. Chińscy widzowie znacznie lepiej odnajdują się w tej historii i są bardziej emocjonalnie związani z bohaterami (o poprzedniej odsłonie nie wspominając). Co ciekawe, „W głowie się nie mieści 2” zarobiło tam 47 mln dol. Nie jest to, rzecz jasna, zły wynik, ale odzwierciedlający preferencje chińskiej widowni. Warto też dodać, że premiera „Ne Zha 2” zbiegła się z obchodami Chińskiego Nowego Roku, co dodatkowo przyczyniło się do frekwencyjnego boomu.



Chiny to rynek liczący ponad 1,4 miliarda ludzi (dla porównania: USA ma 334,9 miliona), co daje ogromny potencjał kasowy produkcjom, które trafią w gusta tamtejszej publiczności. Dlatego też obrazy tworzone z myślą o chińskim rynku, jak „Ne Zha 2”, mogą osiągnąć tam oszałamiające wyniki.