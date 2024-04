Netflix miał świetny pomysł, ale go zmarnował. Ten film sam sobie wyprawił pogrzeb

„Spoczywaj w pokoju” to argentyński dramat, a jego reżyserem jest Sebastián Borensztein (odpowiedzialny m.in. za takie tytuły jak „Iosi, skruszony szpieg” lub „Pechowi szczęściarze”). Tytuł ten wyróżniał się przede wszystkim dość ciekawie skonstruowaną fabułą. Zawierał też w sobie elementy tajemnicy oraz swego rodzaju spisku. Nic nie wskazywało na to, że będzie to film ciężki do obejrzenia od deski do deski. Trzeba przyznać, da się to strawić bez większych problemów, jednak zakładałam, że seans będzie zupełnie innym doświadczeniem. Po pierwszej połowie byłam nawet szczerze zdziwiona, gdyż udało mi się zaangażować w przedstawioną historię. Niestety na tym mogłabym zakończyć sekcję pozytywnych odczuć.



Tytuł „Spoczywaj w pokoju” dosłownie traci własny charakter, scenariuszowy sens oraz jakąkolwiek logikę. Wygląda to trochę tak, jakby komuś odechciało się robić tego filmu już w trakcie okresu zdjęciowego, ale jak się coś zaczęło, to wypadałoby chociaż skończyć.