Netflix: co obejrzeć w drugi długi weekend? TOP 5 najciekawszych nowości

2. część najnowszej odsłony hitu Netfliksa o tajemnicach, skarbach i pięknych młodych ludziach. Nasze Płotki wróciły do domu i zaczęły żyć na szerokiej stopie, ale szybko wracają do tego, co im wychodzi najlepiej - poszukiwania skarbów. 4. sezon to czas kwestionowania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, oraz zadawania kluczowych pytań przez bohaterów i bohaterki: kim naprawdę są, czy to wszystko było tego warte i ile są gotowi zaryzykować?