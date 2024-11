"Bilet do raju" to komedia romantyczna, jakich wiele. Nie ma w niej zaskoczeń i można przewidzieć jej zakończenie, a mimo to podczas seansu dopadło mnie wzruszenie. Wydaje mi się, że najmocniejszą zaletą tego filmu jest przedstawienie kultury Balijczyków. Nie jestem ekspertką - nie wiem, czy twórcy nie minęli się z prawdą, by nieco podkoloryzować ten aspekt na potrzeby filmu, ale trzeba przyznać, że był to wzruszający element tej produkcji. Chodzi mi tu szczególnie o ogromną rodzinę Gede'a, jej otwartość i to, że Lily realnie starała się być jej częścią, ucząc się języka i tamtejszych obyczajów.