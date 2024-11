Jeden z największych hitów Netfliksa wszech czasów dostanie sequel. Błagam, nie!

Jest przerośnięty rekin. Tyle dobrego można o "Rekinach w Sekwanie" powiedzieć. Wpływa on do tytułowej rzeki, zagrażając uczestnikom pierwszych Mistrzostw Świata w Triathlonie, odbywających się w Paryżu. Powstrzymać rozlew krwi może jedynie pogrążona w żałobie naukowczyni. W tym celu łączy ona siły z aktywistami ekologicznymi i dowódcą rzecznej policji.



Film ożywia się tylko w scenach ataków rekina. Nie ma ich zbyt wiele, więc przez większość seansu wieje nudą. Mimo to, kiedy produkcja w czerwcu trafiła na Netfliksa, szybko stał się niespodziewanym hitem tych wakacji. O ile krytycy przyjęli go co najwyżej ciepło (63 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), o tyle publiczność się w nim zakochała.