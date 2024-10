Polska mistrzem Netfliksa. Na platformę zmierza serial, który nie zostawi na was suchej nitki

Użytkownicy Netfliksa z całego świata kochają polskie produkcje. Nie zmyślam, tak naprawdę jest. Chcecie twardych dowodów? Proszę bardzo. "Napad" w zeszłym tygodniu trafił na platformę i od razu podbił listę najpopularniejszych filmów w naszym kraju. Na tym jednak nie poprzestał. Zakochali się w nim nie tylko rodzimi widzowie, bo w globalnej topce najchętniej oglądanych tytułów nieanglojęzycznych też zajmuje pierwsze miejsce. Subskrybenci serwisu spędzili przy nim grubo ponad 2 mln godzin, co przekłada się na prawie 11 mln pełnych wyświetleń.



"Napad" to męskie kino w starym polskim stylu. W końcu jego akcja rozgrywa się w latach 90., a w główną rolę wciela się Olaf Lubaszenko. Gra on zwolnionego ze służby policjanta, który może wrócić do dawnego życia, o ile tylko uda mu się rozwiązać sprawę zuchwałego napadu na bank. I choć film zasługuje, aby odkryło go jeszcze więcej użytkowników Netfliksa, platforma postanowiła nie zwlekać z wydaniem kolejnego rodzimego tytułu, zapowiadającego się zresztą równie mocno.