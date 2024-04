Netflix: nowości na 2024 r. Serwis prezentuje filmy i seriale, które wkrótce trafią do oferty

Do sieci trafiło właśnie wideo zatytułowane „Wkrótce w Netfliksie”, które promuje nadchodzące premiery platformy. Dramaty, komedie, kryminały, dokumenty, akcyjniaki, kino familijne, programy sportowe - będzie tego sporo. Serwis chwali się też udziałem polskich aktorów zaangażowanych w kolejne projekty. Są to m.in. Olaf Lubaszenko, Magdalena Popławska, Maciej Stuhr, Eryk Kulm jr., Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska czy Magdalena Boczarska. Dodajmy do tego globalne nowości i kontynuacje znanych hitów - nie da się ukryć, że kolejne miesiące zapowiadają się dla subskrybentów Netfliksa interesująco.