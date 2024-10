„Błędny cień” to najbrutalniejszy film w historii Netfliksa. Twórcy nie pieszczą się z widzem

Całość, choć pulpowa, jest też bardzo sugestywna, a w efekcie trudno mówić o relaksującym, biorącym w nawias całą tę przemoc przerysowaniu. Jasne, kolejne starcia - choć choreograficznie i realizacyjnie dopieszczone, unikające cięć, zachwycająco efektowne - siłą rzeczy nie mają zbyt wiele wspólnego z realizmem. Rzecz w tym, że atmosfera calej opowieści i liczne naprawdę mocne, budzące dyskomfort sceny (w tym brutalna przemoc fizyczna wymierzona dziecku) nadają jej tonu znacznie, znacznie cięższego i poważniejszego, niż ten znany choćby ze wspomnianego już „Johna Wicka”. Nie zrozumcie mnie źle: ten film to wciąż show, spektakl nastawiony na taniec śmierci, nie da się o tym zapomnieć, ale tym razem granica umowności jest nieco przesunięta. Fanom widowiskowej, ale nie traktującej się przesadnie poważnie akcji może to przeszkadzać. Dla mnie była to jednak miła odmiana - pojawiło się napięcie; ekscytacja i niepokój doszły do głosu. Stawka jest wysoka, a zagrożenie coraz większe. Poważnie: dawno żaden z nowszych filmów akcji nie zagwarantował mi tylu emocji.



By jednak nie utopić widzów w ponurym klimacie, reżyser co jakiś czas przypomina nam, że chodzi tu przede wszystkim o frajdę z obserwowania efektów ciężkiej pracy wszystkich tych, którzy wznieśli ekranowe walki wręcz, na miecze, noże, broń palną, pałki i inne niebezpieczne narzędzia na najwyższy poziom. Dlatego też większość postaci to oklepane archetypy, logiczna wiarygodność niektórych scen jest z pełną premedytacją odsuwana na dalszy plan. Całość to, pamiętajmy, kolejna opowieść o profesjonalnej zabójczyni bez przeszłości która stawia na szali swoje anonimowe życie, by ochronić kogoś, kogo ledwo zna. I w porządku! Dodam jednak, że nie warto całkowicie ignorować scen „pomiędzy” - potrafią one spotęgować dramatyzm, a nawet nadać istotnego (w tym politycznego!) kontekstu.



„Błędny cień” to esencja jakościowej akcji - prosta, ale intensywna i dynamiczna historia, która ani na moment nie wypada ze swojego adrenalinowego rytmu. Hipnotyzująca opowieść z dopieszczonym tańcem śmierci w centrum. Tjahjanto kolejny raz po „The Night Comes for Us” udowodnił, że genialne „The Raid” było dopiero wstępem jeśli chodzi o nowatorskie wpływy indonezyjskiego kina gatunkowego. Jego filmy to, jeden po drugim, brawurowe ekstremum ekranowej bijatyki. Chcę więcej.