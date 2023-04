Polskie kino rządzi na Netfliksie. Tych filmów nie można przegapić

Polacy nie gęsi i swoje kino na Netfliksie mają. Biblioteka rodzimych filmów poszerza się z tygodnia na tydzień. Co chwilę dołączają do niej kolejne tytuły. Nie tak dawno był to "Johnny", a teraz w serwisie zadebiutował "Mistrz". W przyszłym tygodniu też produkcji ze znaczkiem jakości made in Poland nie zabraknie.