Afera wokół tytułu z pewnością pomogła marketingowi, ale czy "Chupa" to dobry film?

O filmie "Chupa" Netfliksa było głośno już kilka tygodni temu. Tytuł produkcji był masowo krytykowany i wyśmiewany przez hiszpańskojęzycznych internautów, którzy zwrócili uwagę na jego wulgarne znaczenie. Zapomnijmy jednak o dwuznacznościach: tytułowy Chupa to, rzecz jasna, la chupacabra, czyli mityczne stworzenie - obiekt badań kryptozoologii, którego istnienia nikt nigdy nie dowiódł. "Wysysacz kóz", jak dosłownie można przetłumaczyć jego nazwę, rzekomo napada na domowe zwierzęta i wysysa z nich krew. Legenda chupacabry przeniknęła do popkultury lata temu, a wiele osób wciąż uparcie podtrzymuje, że stwór istnieje naprawdę. Ot, case Wielkiej Stopy, znanego również jako Yeti.



W filmie Cuaróna na chupacabrę natknie się trzynastoletni Alex. Nieśmiały chłopak opuszcza Kansas City i leci do Meksyku, by tam po raz pierwszy spotkać się z dalszą rodziną. Gdy już zaczyna przyzwyczajać się do nowego miejsca, pod podłogą szopy swojego dziadka znajduje właśnie tytułowe mityczne stworzenie - a dokładniej jego młodą wersję. Wkrótce Alex orientuje się, że Chupa jest w pewien sposób związany z jego rodziną. Rzecz w tym, że na zwierzę poluje pewien niebezpieczny naukowiec, który chce kontrolować jego moce. Jak można się domyślać, główny bohater zdecyduje się chronić Chupę, z którym połączą go więzy przyjaźni.