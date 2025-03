Netflix: kwiecień 2025. Lista nowości - będzie co oglądać

Trudno w to uwierzyć, ale pierwszy kwartał 2025 r. już prawie dobiegł końca. Co ciekawe, w ostatnim czasie Netflix naprawdę błyszczał na tle konkurencji, regularnie proponując subskrybentom prawdziwe hity. Streamingowy gigant zawsze ma w rękawie jakiegoś asa, który przykuje uwagę publiczności. I wygląda na to, że w kwietniu nie będzie inaczej.