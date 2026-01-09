REKLAMA
Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją

W ten weekend od Netfliksa nie będzie się można oderwać. Serwis przygotował dla widzów nowości, które rozgrzeją zimowe wieczory. Co obejrzeć? Oto TOP 5 propozycji.

Wiele osób miało od świąt sporo wolnego, ale nie Netflix - on nie zwalnia tempa. Serwis od początku nowego roku wypuścił sporo genialnych nowości, na które zdecydowanie warto rzucić okiem. W ten weekend można się szczególnie pochylić nad najnowszą komedią romantyczną oraz serialem, który doceniło sporo widzów.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Netflix - co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

  • Tytuł filmu: Ludzie, których spotykamy na wakacjach (People We Meet on Vacation)
  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 1h 57m
  • Reżyseria: Brett Haley
  • Obsada: Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount
  • Nasza ocena: 7/10

Najnowsza (i najcieplejsza) komedia romantyczna Netfliksa skupia się na Poppy (Emily Bader), dziennikarce podróżniczej, która jeździ po całym świecie, pisząc relacje na temat pobytu w wakacyjnych miejscach. Pewnego dnia wraca do domu po jednym z wyjazdów i odbiera niespodziewany telefon od Davida, brata jej najlepszego przyjaciela Alexa, który przypomina jej o zaproszeniu na jego ślub do Barcelony. Poppy początkowo próbuje wymigać się pracą, ale oczywiście wcale nie o to chodzi - nie jest chętna, by zjawić się w Barcelonie w związku z tym, że będzie tam Alex. I kiedy już jest gotowa odmówić przyjazdu, w ostatniej chwili zmienia zdanie. Ale dlaczego właściwie nie chce zobaczyć się z najlepszym przyjacielem?

Zabójcza przyjaźń

  • Tytuł serialu: Zabójcza przyjaźń (His & Hers)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: William Oldroyd, Dee Johnson
  • Obsada: Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Marin Ireland
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Miniserial "Zabójcza przyjaźń" podbija serca subskrybentów Netfliksa. Bohaterką serialu jest Anna, prezenterka wiadomości, która coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Wszystko zmienia się, kiedy dowiaduje się o morderstwie w swoim rodzinnych miasteczku. Anna postanawia zaangażować się w sprawę, próbując znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Wzbudza to podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze kobietę na celownik w swoim własnych śledztwie.

Samce alfa, 4. sezon

  • Tytuł serialu: Samce alfa (Machos alfa)
  • Lata emisji: 2022-
  • Liczba sezonów: 4
  • Twórcy: Alberto Caballero, Laura Caballero
  • Obsada: Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil, Raúl Tejón
  • Ocena IMDb: 7.7/10

W serwisie Netflix zadebiutował również cały 4. sezon hiszpańskiego serialu "Samce alfa". Skupia się on na Pedro, Luisie, Raúlu i Santim, czterech przyjaciołach po czterdziestce. Kiedyś byli oni samcami alfa, jednak w epoce równości stają się zagubionymi facetami, którzy nie do końca potrafią się odnaleźć wśród nowych zasad.

Jak wytresować smoka

  • Tytuł filmu: Jak wytresować smoka (How to Train Your Dragon)
  • Rok produkcji: 2010
  • Czas trwania: 1h 38m
  • Reżyseria: Dean DeBlois, Chris Sanders
  • Obsada: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera
  • Ocena IMDb: 8.1/10

W ten weekend będzie również coś dla fanów animacji - do serwisu Netflix wpadną również 3 części filmów animowanych "Jak wytresować smoka". Akcja 1. części rozgrywa się w świecie Wikingów i dzikich smoków i skupia się na nastoletnim Wikingu z wyspy Berk. Tam walki ze smokami są codziennością. Kiedy młody bohater dostaje zadanie, by wytresować smoka, zamiast tego zaprzyjaźnia się z nim. Doprowadza to do tego, że cały jego świat staje na głowie.

Jules

  • Tytuł filmu: Jules
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 1h 30m
  • Reżyseria: Marc Turtletaub
  • Obsada: Ben Kingsley, Jade Quon, Harriet Sansom Harris, Jane Curtin
  • Ocena IMDb: 6.8/10

Ostatnia nowość na weekend to film "Jules". Komediodramat sci-fi skupia się na Miltonie, który wiedzie spokojne życie w pewnym amerykańskim miasteczku. Jego świat staje na głowie, kiedy obok jego domu rozbija się statek kosmiczny. Na pokładzie znajduje się ocalały z katastrofy obcy, z którym Milton nieoczekiwanie się zaprzyjaźnia i nadaje mu imię Jules. Tymczasem o przybyszu z kosmosu dowiaduje się amerykański rząd.

