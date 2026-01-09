Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją

Ładowanie...

Wiele osób miało od świąt sporo wolnego, ale nie Netflix - on nie zwalnia tempa. Serwis od początku nowego roku wypuścił sporo genialnych nowości, na które zdecydowanie warto rzucić okiem. W ten weekend można się szczególnie pochylić nad najnowszą komedią romantyczną oraz serialem, który doceniło sporo widzów.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Tytuł filmu: Ludzie, których spotykamy na wakacjach (People We Meet on Vacation)

Ludzie, których spotykamy na wakacjach (People We Meet on Vacation) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 57m

1h 57m Reżyseria: Brett Haley

Brett Haley Obsada: Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount

Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount Nasza ocena: 7/10

Najnowsza (i najcieplejsza) komedia romantyczna Netfliksa skupia się na Poppy (Emily Bader), dziennikarce podróżniczej, która jeździ po całym świecie, pisząc relacje na temat pobytu w wakacyjnych miejscach. Pewnego dnia wraca do domu po jednym z wyjazdów i odbiera niespodziewany telefon od Davida, brata jej najlepszego przyjaciela Alexa, który przypomina jej o zaproszeniu na jego ślub do Barcelony. Poppy początkowo próbuje wymigać się pracą, ale oczywiście wcale nie o to chodzi - nie jest chętna, by zjawić się w Barcelonie w związku z tym, że będzie tam Alex. I kiedy już jest gotowa odmówić przyjazdu, w ostatniej chwili zmienia zdanie. Ale dlaczego właściwie nie chce zobaczyć się z najlepszym przyjacielem?

Zabójcza przyjaźń

Tytuł serialu: Zabójcza przyjaźń (His & Hers)

Zabójcza przyjaźń (His & Hers) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: William Oldroyd, Dee Johnson

William Oldroyd, Dee Johnson Obsada: Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Marin Ireland

Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Marin Ireland Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7.2/10

Miniserial "Zabójcza przyjaźń" podbija serca subskrybentów Netfliksa. Bohaterką serialu jest Anna, prezenterka wiadomości, która coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Wszystko zmienia się, kiedy dowiaduje się o morderstwie w swoim rodzinnych miasteczku. Anna postanawia zaangażować się w sprawę, próbując znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Wzbudza to podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze kobietę na celownik w swoim własnych śledztwie.

Samce alfa, 4. sezon

Tytuł serialu: Samce alfa (Machos alfa)

Samce alfa (Machos alfa) Lata emisji: 2022-

2022- Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Alberto Caballero, Laura Caballero

Alberto Caballero, Laura Caballero Obsada: Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil, Raúl Tejón

Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil, Raúl Tejón Ocena IMDb: 7.7/10

W serwisie Netflix zadebiutował również cały 4. sezon hiszpańskiego serialu "Samce alfa". Skupia się on na Pedro, Luisie, Raúlu i Santim, czterech przyjaciołach po czterdziestce. Kiedyś byli oni samcami alfa, jednak w epoce równości stają się zagubionymi facetami, którzy nie do końca potrafią się odnaleźć wśród nowych zasad.

Jak wytresować smoka

Tytuł filmu: Jak wytresować smoka (How to Train Your Dragon)

Jak wytresować smoka (How to Train Your Dragon) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Dean DeBlois, Chris Sanders

Dean DeBlois, Chris Sanders Obsada: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera

Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera Ocena IMDb: 8.1/10

W ten weekend będzie również coś dla fanów animacji - do serwisu Netflix wpadną również 3 części filmów animowanych "Jak wytresować smoka". Akcja 1. części rozgrywa się w świecie Wikingów i dzikich smoków i skupia się na nastoletnim Wikingu z wyspy Berk. Tam walki ze smokami są codziennością. Kiedy młody bohater dostaje zadanie, by wytresować smoka, zamiast tego zaprzyjaźnia się z nim. Doprowadza to do tego, że cały jego świat staje na głowie.

Jules

Tytuł filmu: Jules

Jules Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 30m

1h 30m Reżyseria: Marc Turtletaub

Marc Turtletaub Obsada: Ben Kingsley, Jade Quon, Harriet Sansom Harris, Jane Curtin

Ben Kingsley, Jade Quon, Harriet Sansom Harris, Jane Curtin Ocena IMDb: 6.8/10

Ostatnia nowość na weekend to film "Jules". Komediodramat sci-fi skupia się na Miltonie, który wiedzie spokojne życie w pewnym amerykańskim miasteczku. Jego świat staje na głowie, kiedy obok jego domu rozbija się statek kosmiczny. Na pokładzie znajduje się ocalały z katastrofy obcy, z którym Milton nieoczekiwanie się zaprzyjaźnia i nadaje mu imię Jules. Tymczasem o przybyszu z kosmosu dowiaduje się amerykański rząd.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 09.01.2026 20:32

Ładowanie...