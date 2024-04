Netflix dodał kultowy serial konkurencji. Nie będzie lepszej okazji, żeby go nadrobić

"Ojciec Stu" w reżyserii Rosalind Ross to oparta na faktach szczera i zabawna historia skupiająca się na Stuarcie Longu (Mark Wahlberg). Po przeżyciu strasznego wypadku motocyklowego mężczyzna postanawia wykorzystać swoją drugą szansę i decyduje się na to, by zostać księdzem. Pomimo kryzysu zdrowotnego i sceptycyzmu, którym odznaczają się zarówno urzędnicy kościelni, jak i rodzice Stuarta (Mel Gibson i Jacki Weaver), Long realizuje swoje powołanie, inspirując otaczające go osoby.