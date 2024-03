W kulinarnym reality show "Czy to ciasto?", uczestnicy po raz kolejny zmierzą się w słodkich konkurencjach. Utalentowani cukiernicy będą musieli stworzyć wyjątkowo szczegółowe repliki przeróżnych rzeczy, takich jak torebki, plastikowe kubeczki czy piłki do kręgli, a to wszystko ukryte pod cukrową masą, biszkoptem i kremem. Rywalizujący ze sobą uczestnicy będą musieli zrobić wszystko, by jury nie mogło odróżnić ciasta od jego prawdziwej inspiracji.