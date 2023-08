Szykujcie się do abordażu na Netfliksa! Platforma zakończy te wakacje mocnym akcentem

Netflix nie ma szczęścia do aktorskich adaptacji kultowych mang, które stały się jeszcze bardziej kultowymi anime. Widzów i krytyków nie porwało ani "Death Note", ani "Cowboy Bebop". To miały być hity, a wyszły wtopy. Pomimo dotychczasowych porażek na tym polu, platforma się nie poddaje i już w przyszłym tygodniu pokaże nam "One Piece". Oczekiwania i hype wokół nadchodzącego serialu są ogromne. Czy tym razem będzie chociaż przyzwoicie?



"One Piece" to opowieść o niejakim Monkey D. Luffym, który marzy o pirackim życiu. Przyjdzie mu zebrać wymarzoną załogę w celu odnalezienia tytułowego skarbu, pozwalającemu zostać pirackim królem. Żeby osiągnąć swój cel będzie musiał przechytrzyć nie tylko depczącą mu po piętach piechotę morską, ale również rywali.



