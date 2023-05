Kin by nie zawojowała, ale na Netfliksie jest hitem. Polska komedia romantyczna podbija świat

Z globalną listą najpopularniejszych tytułów platformy Netflix, polskie produkcje są za pan brat. Nasze tak filmy, jak i seriale regularnie ją podbijają. I czasami rozpiera nas duma, bo są to naprawdę dobre rzeczy, jak chociażby "Furioza" czy "Za duży na bajki". Kiedy indziej nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ręce same opadają, gdy hitem okazuje się kolejna część "365 dni" bądź jakaś nowa komedia romantyczna pokroju "Miłości do kwadratu jeszcze raz". "Gorzko, gorzko!" należy do tej drugiej kategorii.



Co prawda "Gorzko, gorzko!" miewa jakieś przebłyski, próbuje komentować naszą społeczno-polityczną rzeczywistość, ale wychodzi to jak nieudany skecz kabaretowy. Nie dość że z jakiegoś powodu przecież nie wypuszczono go do kin, to jeszcze gra w nim Rafał Zawierucha, którego nazwisko rymuje się z filmami słabymi, zwycięzcami Węży. Już samo to daje wyobrażenie z jak marnej jakości produkcją mamy do czynienia.



