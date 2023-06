Netflix za nic ma wasze protesty i nie zmieni swojej strategii. Legalne współdzielenie kont już nie wróci

Projekt Acquisition Drivers firmy Antenna umożliwia częstsze i szybsze dostarczanie dobowych danych dotyczących rejestracji w usługach subskrypcyjnych. Co więcej, gwarantuje bardziej szczegółowy wgląd we wpływ różnych czynników (np. promocji) na pozyskiwanie klientów czy ich długookresową wartość. To właśnie on zapewnił wgląd do nowego raportu, według którego Netflix odnotował prawie 100 tyś. dziennych rejestracji 26 i 27 maja; oznacza to, że średnia ich liczba wzrosła o 102 proc. w stosunku do średniej z poprzednich dwóch miesięcy. Więcej: wyniki przekroczyły wzrosty zaobserwowane podczas pierwszych lockdownów, a zatem przez pierwsze cztery dni od wprowadzenia zakazu współdzielenia kont amerykański Netflix uzyskał przyrosty, jakich nie odnotował w ciągu ostatnich czterech lat.



