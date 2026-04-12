Nie awanturujcie się o nowość Netfliksa. Wraca jeden z najbardziej uznanych seriali
Jeden z najbardziej uznanych seriali Netfliksa powraca w zupełnie nowej odsłonie. Parę lat temu "Awantura" narobiła sporego szumu. Czy 2. sezonowi uda się powtórzyć ten wyczyn? Oby!
Ileż można oglądać standardowe produkcje Netfliksa? Chyba bez przerwy, skoro ciągle cieszą się zainteresowaniem użytkowników. W końcu największym hitem w naszym kraju jest obecnie "Harry Hole" - skandynawski kryminał na podstawie prozy Jo Nesbo. Prócz niego chętnie sięgamy również po rodzime "Podlasie" - sequel "Nic na siłę". Ani jedno, ani drugie nie jest najbardziej wymagającą rozrywką. Raczej do obejrzenia dla relaksu bądź na rozluźnienie.
Zmierzająca na Netfliksa nowość daje nadzieję na ambitniejszą rozrywkę. W końcu mówimy tu o kontynuacji jednego z najbardziej uznanych seriali w historii platformy. "Awantura" pojawiła się w serwisie w 2023 roku. Może i nie stała się komercyjnym przebojem na miarę "Stranger Things" czy "Wednesday", ale za to zebrała oszałamiające oceny od krytyków. Na Rotten Tomatoes cieszy się przecież 98 proc. pozytywnych recenzji.
To właśnie przez sukces artystyczny Netflix zdecydował się "Awanturę" kontynuować. Choć "kontynuacja" może być w tym wypadku zbyt mocnym słowem. Twórcy nie zamierzają rozwijać historii konfliktu niespełnionej bizneswoman i pracownikiem fizycznym. Rozpoczynają zupełnie nową opowieść z zupełnie nowymi bohaterami.
W 2. sezonie "Awantury" twórcy idą już na całość. Opowiadają o młodej parze z pokolenia Z. Ashley i Austin pracują na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie. Świeżo po zaręczynach wplątują się w trudne sprawy między szefem i jego żoną. Poprzez przysługi i przymusy wszyscy próbują podlizać się właścicielce elitarnego klibu. Z tym że przewodnicząca Park zaprzątnięta jest akurat skandalem z udziałem swojego drugiego męża.
Już po samym opisie fabuły 2. sezon "Awantury" zapowiada się gęsto. Że emocji nie zabraknie gwarantuje też gwiazdorska obsada. Na ekranie zobaczymy m.in. Oscara Isaaca i Carey Mulligan. Możemy być pewni, że dla ich kreacji warto będzie ten serial zobaczyć. A jeśli twórcom uda się przy tym utrzymać poziom pierwszej odsłony, to nic lepszego w nadchodzącym tygodniu do obejrzenia na Netfliksie nie znajdziecie.
Choć możecie oczywiście próbować. 2. sezon "Awantury" pojawi się na Netfliksie w najbliższy czwartek. A przecież platforma cały tydzień wypełnia premierami. Nie ma dnia, żeby coś do serwisu nie wpadało. W dużej części będą to również powroty znanych i lubianych seriali, jak choćby "Fałszywego profilu" - kolumbijskiego dreszczowca - czy "Samców alfa" - hiszpańsiej komedii.
Jeśli zaś spragnieni jesteście całkiem nowych opowieści wypatrujcie na pewno premiery "Współlokatorek". To amerykańska komedia młodzieżowa, w której ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji. Na czym dokładnie ma to polegać? O tym przekonamy się już w najbliższy piątek, kiedy film zadebiutuje na Netfliksie. Nawet jeśli nie będzie zbyt dobry, to brzmi jak coś, co zapewni luźniejszą rozrywkę na weekend. Po "Awanturze" może się więc przydać.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Główna bohaterka Nic na siłę wraca w Podlasiu. Na krótko, ale z gracją
- Tak stylowego fantasy Netflix jeszcze nie miał. Wbija użytkowników w sufit
- Użytkownicy Netfliksa nalegają, żebyś obejrzał genialny film wojenny. Coś więcej niż seans
- W 2026 roku Netflix nie miał lepszego filmu akcji. Wpadł po cichu, a robi głośną rozpierduchę
- Nie mogę uwierzyć, że widzowie Netfliksa rzucili się na ten film
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Snajper 3 6/4/2026
- Transformers: Początek 7/4/2026
- Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026
- Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026
- Juror #2 7/4/2026
- Joker: Folie a Deux 7/4/2026
- Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026
- Apollo 13 7/4/2026
- Sheng Wang: Purple 7/4/2026
- Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026
- Zaufaj mi: Fałszywy prorok 8/4/2026
- Osiemnasta róża 9/4/2026
- Życiowe błędy 9/4/2026
- Rodzina trzyma się razem 9/4/2026
- Morderczy żywioł 10/4/2026
- Przypływ: Sezon 3 10/4/2026
- Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow 11/4/2026
- One Piece: Elbaph Arc 11/4/2026
- Snajper 2 12/4/2026
- Tłumaczka 12/4/2026
- Rodzina Furych: Sezon 2 12/4/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026
- Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026
- Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026
- Zabić wspomnienia 14/04/2026
- Uśmiechnij się 2 15/04/2026
- One Piece: Entering into the Grand Line 15/04/2026
- Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026
- Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026
- Ze szczyptą miłości 15/4/2026
- Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026
- Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026
- Dandelion 16/4/2026
- Awantura: Sezon 2 16/4/2026
- Psoty 16/04/2026
- Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/04/2026
- Strzelec 17/04/2026
- David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026
- 180 17/4/2026
- Współlokatorki 17/4/2026
- Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026
- WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026
- Wszyscy się tu staramy 18/4/2026
- Podziemny krąg 19/04/2026
- Schody 19/04/2026