Nie awanturujcie się o nowość Netfliksa. Wraca jeden z najbardziej uznanych seriali

Ileż można oglądać standardowe produkcje Netfliksa? Chyba bez przerwy, skoro ciągle cieszą się zainteresowaniem użytkowników. W końcu największym hitem w naszym kraju jest obecnie "Harry Hole" - skandynawski kryminał na podstawie prozy Jo Nesbo. Prócz niego chętnie sięgamy również po rodzime "Podlasie" - sequel "Nic na siłę". Ani jedno, ani drugie nie jest najbardziej wymagającą rozrywką. Raczej do obejrzenia dla relaksu bądź na rozluźnienie.



Zmierzająca na Netfliksa nowość daje nadzieję na ambitniejszą rozrywkę. W końcu mówimy tu o kontynuacji jednego z najbardziej uznanych seriali w historii platformy. "Awantura" pojawiła się w serwisie w 2023 roku. Może i nie stała się komercyjnym przebojem na miarę "Stranger Things" czy "Wednesday", ale za to zebrała oszałamiające oceny od krytyków. Na Rotten Tomatoes cieszy się przecież 98 proc. pozytywnych recenzji.

To właśnie przez sukces artystyczny Netflix zdecydował się "Awanturę" kontynuować. Choć "kontynuacja" może być w tym wypadku zbyt mocnym słowem. Twórcy nie zamierzają rozwijać historii konfliktu niespełnionej bizneswoman i pracownikiem fizycznym. Rozpoczynają zupełnie nową opowieść z zupełnie nowymi bohaterami.

W 2. sezonie "Awantury" twórcy idą już na całość. Opowiadają o młodej parze z pokolenia Z. Ashley i Austin pracują na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie. Świeżo po zaręczynach wplątują się w trudne sprawy między szefem i jego żoną. Poprzez przysługi i przymusy wszyscy próbują podlizać się właścicielce elitarnego klibu. Z tym że przewodnicząca Park zaprzątnięta jest akurat skandalem z udziałem swojego drugiego męża.

Już po samym opisie fabuły 2. sezon "Awantury" zapowiada się gęsto. Że emocji nie zabraknie gwarantuje też gwiazdorska obsada. Na ekranie zobaczymy m.in. Oscara Isaaca i Carey Mulligan. Możemy być pewni, że dla ich kreacji warto będzie ten serial zobaczyć. A jeśli twórcom uda się przy tym utrzymać poziom pierwszej odsłony, to nic lepszego w nadchodzącym tygodniu do obejrzenia na Netfliksie nie znajdziecie.

Choć możecie oczywiście próbować. 2. sezon "Awantury" pojawi się na Netfliksie w najbliższy czwartek. A przecież platforma cały tydzień wypełnia premierami. Nie ma dnia, żeby coś do serwisu nie wpadało. W dużej części będą to również powroty znanych i lubianych seriali, jak choćby "Fałszywego profilu" - kolumbijskiego dreszczowca - czy "Samców alfa" - hiszpańsiej komedii.

Jeśli zaś spragnieni jesteście całkiem nowych opowieści wypatrujcie na pewno premiery "Współlokatorek". To amerykańska komedia młodzieżowa, w której ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji. Na czym dokładnie ma to polegać? O tym przekonamy się już w najbliższy piątek, kiedy film zadebiutuje na Netfliksie. Nawet jeśli nie będzie zbyt dobry, to brzmi jak coś, co zapewni luźniejszą rozrywkę na weekend. Po "Awanturze" może się więc przydać.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Snajper 3 6/4/2026

Transformers: Początek 7/4/2026

Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026

Juror #2 7/4/2026

Joker: Folie a Deux 7/4/2026

Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026

Apollo 13 7/4/2026

Sheng Wang: Purple 7/4/2026

Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026

Zaufaj mi: Fałszywy prorok 8/4/2026

Osiemnasta róża 9/4/2026

Życiowe błędy 9/4/2026

Rodzina trzyma się razem 9/4/2026

Morderczy żywioł 10/4/2026

Przypływ: Sezon 3 10/4/2026

Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow 11/4/2026

One Piece: Elbaph Arc 11/4/2026

Snajper 2 12/4/2026

Tłumaczka 12/4/2026

Rodzina Furych: Sezon 2 12/4/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026

Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026

Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026

Zabić wspomnienia 14/04/2026

Uśmiechnij się 2 15/04/2026

One Piece: Entering into the Grand Line 15/04/2026

Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026

Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026

Ze szczyptą miłości 15/4/2026

Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026

Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026

Dandelion 16/4/2026

Awantura: Sezon 2 16/4/2026

Psoty 16/04/2026

Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/04/2026

Strzelec 17/04/2026

David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026

180 17/4/2026

Współlokatorki 17/4/2026

Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026

WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026

Wszyscy się tu staramy 18/4/2026

Podziemny krąg 19/04/2026

Schody 19/04/2026

Rafał Christ 12.04.2026 09:03

