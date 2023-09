"One Piece" zachwyca widzów i krytyków. Co sprawiło, że tym razem Netflix zrobił dobrą adaptację?

Niezależnie od tego, jak wysokim budżetem dysponujesz i jak zdolną ekipę kreatywną masz na pokładzie, międzymedlainy przekład to zawsze wielkie wyzwanie. Przy okazji treści, bądź co bądź, bardziej zwartych - mam na myśli powieści - sprawa jest nieco bardziej oczywista. Jak dowiodło już wiele przykładów w historii kina i telewizji, kluczowe jest - kto by pomyślał - trzymanie się pierwowzoru. Niekoniecznie czołobitne i bezwzględnie wierne (tak się zresztą nie da), ale skupiające w sobie umiejętnie wyłowione najważniejsze elementy źrodła, które rozkochały w sobie odbiorców i złożyły się na jego jakość. Siatka pewnych zależności powinna zostać zachowana, by najważniejsze komponenty rdzenia opowieści trzymały się kupy, podtrzymały ducha pierwowzoru oraz opowiedziały tę samą historię, nie spłycając tego, co w niej najważniejsze. Oczywiście, w przypadku historii, która rozrastała się przez dwie dekady w różnych formach, sprawa jest nieco trudniejsza.



Twórcy serialu zaczęli od adaptacji pierwszej sagi: "East Blue", która oryginalnie liczy, bagatela, 61 epizodów. A jednak zabrali się do tematu jak należy. Po pierwsze, do stworzenia tej wersji live action został zaangażowany sam Oda, który zasiadł na krześle producenta. Dzięki temu możemy przejść do kolejnego, wspomnianego wcześniej podpunktu, to znaczy: szacunku dla materiału źródłowego, uzyskanego dzięki wsparciu autora. Co ważne, showrunnerzy są wielkimi miłośnikami oryginału, a miłość tę czuć w niemal każdym kadrze. Jest wyrażona m.in. w dbałości o szczegóły (scenografia, garderoba bohaterów), w zrozumieniu natury postaci, w eksploracji tego odklejonego, ale fascynującego świata.