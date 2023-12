Ten film to perła w koronie grudniowej oferty Netfliksa. Najpierw obejrzysz go w kinie

Grudzień jest miesiącem pożegnań. Nie tylko z 2023 rokiem, ale też z "The Crown". 6. sezon popularnego serialu Netfliksa jest bowiem już tym ostatnim. Jego pierwsza część od jakiegoś czasu gości na platformie, a w przyszłym tygodniu pojawi się druga, wraz z którą końca dobiegnie saga królowej Elżbiety. Twórcy przeprowadzili nas już bowiem przez większość jej rządów - od 1947 roku - i skończą swoją opowieść na początku XXI wieku. Każdy, kto w małym palcu ma losy royalsów, wie, że na widzów czeka jeszcze trochę emocji.



Netflix zdaje sobie sprawę, że "The Crown" to serial, do którego użytkownicy są bardzo przywiązani. Już więc kombinuje, jak tu wypełnić po nim pustkę. Niedawno scenarzysta "Diuny" opowiedział bowiem o pracy nad amerykańską wersją produkcji. Ma opowiedzieć o Stanach Zjednoczonych poprzez biografię Johna F. Kennedy'ego.



Więcej o "The Crown" poczytasz na Spider's Web: