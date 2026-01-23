Ładowanie...

Netflix ma za sobą niezwykle udany rok jeśli chodzi o filmy i seriale. W tej pierwszej kategorii właśnie zyskał dodatkowy powód do domu - produkcje spod sztandaru platformy uzyskały 16 nominacji do Oscara. Na niniejszy wynik złożyły się takie tytuły jak "Frankenstein" czy "Sny o pociągach". Obecnie w serwisie królują zupełnie inne tytuły. Jeśli chodzi o filmy, prym pod względem oglądalności wiodą "Łup", "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" i "It Ends With Us", zaś na czele serialowego zestawienia znajdziemy m.in. "Siedem zegarów Agaty Christie", "Zabójczą przyjaźń" i "O jeden krok za daleko". Sprawdzamy, co Netflix przygotował dla widzów do obejrzenia na nowy weekend.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

Bękarty wojny

Tytuł filmu: Bękarty wojny

Bękarty wojny Rok produkcji: 2008

2008 Czas trwania: 153 minuty

153 minuty Reżyseria: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Obsada: Christoph Waltz, Brad Pitt, Daniel Bruhl, Melanie Laurent, Eli Roth, Michael Fassbender

Christoph Waltz, Brad Pitt, Daniel Bruhl, Melanie Laurent, Eli Roth, Michael Fassbender Ocena IMDb: 8.4/10

Jedno z najbardziej kultowych dzieł XXI-wiecznej kinematografii, które miało sporo oscarowych nominacji, ale ostatecznie wyszło tylko z jedną - ale za to jaką, dla Christophera Waltza. Legendarny aktor wcielił się w ikonicznego złoczyńcę, tropiącego Żydów niemieckiego pułkownika SS Hansa Landę. Tytułowe "Bękarty" to grupa żołnierzy, którą powołuje porucznik Aldo Raine. Składający się z amerykańskich Żydów zespół ma precyzyjne zadanie - zastraszać III Rzeszę poprzez brutalne zabijanie i skalpowanie nazistów na terenie okupowanej Francji.

Od 19 stycznia do obejrzenia na Netfliksie.

Miłość na lodzie

Tytuł serialu: Miłość na lodzie

Miłość na lodzie Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jeff Norton, Shamim Sharif

Jeff Norton, Shamim Sharif Obsada: Madelyn Keys, Harmon Walsh, Alexandra Beaton, Cale Ambrozic

Choć główne bohaterki mają na nazwisko Russo, uspokajam - bracia Russo nie maczali palców w tym projekcie. Adriana (Keys), jedna z sióstr i zarazem członkini łyżwiarskiej dynastii trenuje właśnie do mistrzostw świata z nowym partnerem, Braydenem (Ambrozic), jednocześnie wciąż żywiąc uczucia do będącego jej pierwszą miłością Freddiego. Wkrótce ona i Brayden zaczynają udawać parę, żeby zdobyć sponsorów i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko, należące do rodziny Russo.

Od 22 stycznia do obejrzenia na Netfliksie.

Mama do wynajęcia

Tytuł filmu: Mama do wynajęcia

Mama do wynajęcia Rok produkcji: 2008

2008 Czas trwania: 99 minut

99 minut Reżyseria: Michael McCullers

Michael McCullers Obsada: Tina Fey, Amy Poehler, Sigourney Weaver, Greg Kinnear

Tina Fey, Amy Poehler, Sigourney Weaver, Greg Kinnear Ocena IMDb: 6/10

Jeśli w danym projekcie są razem Tina Fey i Amy Poehler, to można się mniej więcej spodziewać pewnych rzeczy - w tym niezaprzeczalnej chemii pomiędzy paniami. Pierwsza z nich wciela się w Kate Holbrook, samotną, pracującą, zbliżającą się do czterdziestki kobietę, która pragnie rozwijać swoją karierę. Równocześnie jednak chciałaby mieć dziecko. Decyduje się wynająć Angie (Poehler) jako matkę zastępczą. Kobieta, mająca zdecydowanie inne życiowe usposobienie, wprowadza chaos do jej uporządkowanego życia.

Od 22 stycznia do obejrzenia na Netfliksie.

Fałszerz

Tytuł filmu: Fałszerz

Fałszerz Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 110 minut

110 minut Reżyseria: Stefano Lodovichi

Stefano Lodovichi Obsada: Pietro Castelitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Edoardo Pesce

Najnowszy film Netfliksa, który zdaje się mieć spory potencjał na status hitowego. Platforma zabiera nas do Włoch, a konkretniej do Rzymu lat 70. ubiegłego stulecia. Toni (Castelitto), niczym Wonka w "Wonce", przybywa do miasta z marzeniami o karierze i odpowiednim poziomem talentu, by go zrealizować. Aspirujący artysta wkrótce obiera zupełnie inną drogę - zostaje najlepszym fałszerzem sztuki i angażuje się w liczne afery, które wstrząsają przestępczym podziemiem.

Od 23 stycznia do obejrzenia na Netfliksie.

Zabójcze maszyny

Tytuł filmu: Zabójcze maszyny

Zabójcze maszyny Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 128 minut

128 minut Reżyseria: Christian Rivers

Christian Rivers Obsada: Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George, Stephen Lang, Rege-Jean Page

Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George, Stephen Lang, Rege-Jean Page Ocena IMDb: 6.1/10

W niniejszym zestawieniu reprezentant kina science-fiction, powstałego na podstawie powieści Philipa Reeve'a o tym samym tytule, wydanej w 2001 roku. Akcja rozgrywa się w momencie, gdy ludzkość dostosowała się do nowych warunków, powstałych tysiące lat po kataklizmie, który zniszczył cywilizację. Tom Natsworthy (Sheehan) pochodzi z przedmieść Londynu i walczy o przetrwanie. Spotyka na swojej drodze Hester (Hilmar), dziewczynę poszukującą zemsty na Thadddeusie Valentinie (Weaving). Oboje zawierają ze sobą sojusz.

Od 25 stycznia do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba 23.01.2026 14:57

