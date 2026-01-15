REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał

Połowa stycznia za nami, zaś przed nami - kolejny weekend, który Netflix ubogaca świeżymi produkcjami ze swojej oferty. Sprawdzamy, co platforma przygotowała dla widzów. Oto 5 filmowych i serialowych nowości, na które warto zwrócić uwagę.

Adam Kudyba
netflix weekend top 5
REKLAMA

Netflix zdecydowanie nie próżnuje i ma pracowity pierwszy miesiąc 2026 roku. Niedawno wypuścił "Zabójczą przyjaźń", która prędko wspięła się na wyżyny oglądalności - podobnie jest z "O krok za daleko" Harlana Cobena. Wśród filmów prym wiodą "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" oraz "It End With Us". Co ma szansę, by w ten weekend zawojować serca widzów i zwrócić na siebie ich uwagę?

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

REKLAMA

Ostatnia przygoda: Jak powstawało "Stranger Things 5"

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 122 minuty
  • Reżyseria: Martina Radwan

Za nami wielki finał piątego, ostatniego sezonu "Stranger Things" - serialu, który niewątpliwie ukształtował współczesną popkulturę. Nic dziwnego, że postanowiono przyjrzeć się bliżej kulisom jego powstawania. Reżyserka przybliża, jak powstawała wisienka na torcie, kropka nad i, ostatni rozdział serialowego fenomenu - mowa tu zarówno o pracy aktorów, jak i "making of" samej produkcji.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Siedem zegarów Agaty Christie

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Chris Chibnall, Chris Sweeney
  • Obsada: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest

Jak nietrudno się domyślić po tytule, nowy serial Netfliksa to adaptacja "Tajemnicy Siedmiu Zegarów". Główna bohaterka to lady Eileen Brent (McKenna-Bruce), córka lorda Catherama, właściciela rezydencji Chimneys. To właśnie tam ginie młody mężczyzna. Śledztwo w tej sprawie prowadzi nadinspektor Battle (Freeman), jednak to dziewczyna, wraz z lady Caterham (Bonham Carter) wszczyna własne śledztwo, próbując poznać prawdę.

Od 15 stycznia na Netfliksie.

Miłość i strata

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Selim Demirdelen, Kurtcebe Turgul
  • Obsada: Ibrahim Celikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen

Fani tureckich produkcji mają swoją nową perełkę. Kemal (Celikkol) to były wojskowy, który odszedł ze służby, a obecnie pracuje, egzekwując długi dla wpływowej, lichwiarskiej rodziny. Jedną z zadłużonych jest Afife (Meyrem)- scenarzystka, która musi prowadzić rodzinną restaurację, dzięki czemu może spłacać zaległe zobowiązania. Kemal wkrótce odwiedza Afife, by ściągnąć od niej dług. W ten sposób zaczyna się ich burzliwa relacja.

Od 15 stycznia na Netfliksie.

Łup

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 133 minuty
  • Reżyseria: Joe Carnahan
  • Obsada: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Scott Adkins

Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Netfliksa nie tylko w tym tygodniu, miesiącu, ale tak naprawdę całym roku. Głównymi bohaterami filmu są policjanci z Miami, którzy w jednej z opuszczonych kryjówek znajdują sporo pieniędzy - miliony dolarów. To sprawia, że poziom zaufania do siebie, które dotychczas mieli, zaczyna drastycznie spadać, a gdy o pieniądzach dowiadują się zewnętrzne siły, rozpoczyna się psychologiczna walka i narastają pytania: kto stoi po czyjej stronie?

Od 16 stycznia na Netfliksie.

Zabawy z piłką

  • Rok produkcji: 2004
  • Czas trwania: 92 minuty
  • Reżyseria: Rawson Marshall Thurber
  • Obsada: Ben Stiller, Vince Vaughn, Christine Taylor, Justin Long

W niniejszym zestawieniu to reprezentant raczej komediowego gatunku, konkretniej zahaczającego też o kino sportowe. GŁównym bohaterem jest Peter La Fleur (Vaughn) - właściciel siłowni Average Joe, który dowiaduje się od prawniczki z banku (Taylor), że jest winny bankowi 50 tysięcy, a jego siłownia zostanie przejęta przez znacznie lepiej prosperującą konkurencję - Globo Gym, którą zarządza White Goodman (Stiller). Peter wraz ze swoją drużyną decyduje się wziąć udział w turnieju w zbijaka, rozgrywającym się w LA. Nagrodą jest właśnie 50 tysięcy dolarów. Gdy Goodman się o tym dowiaduje, wysyła tam własną ekipę.

Od 16 stycznia w Netfliksie.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
15.01.2026 11:32
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
14:00
Kto będzie złoczyńcą w Avatarze 4? Mocna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-01-13T14:00:05+01:00
13:09
10 lat czekałem na nowy sezon Nocnego recepcjonisty. Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-13T13:09:36+01:00
11:20
Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:20:38+01:00
10:59
Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger
Aktualizacja: 2026-01-13T10:59:33+01:00
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA