Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał

Ładowanie...

Netflix zdecydowanie nie próżnuje i ma pracowity pierwszy miesiąc 2026 roku. Niedawno wypuścił "Zabójczą przyjaźń", która prędko wspięła się na wyżyny oglądalności - podobnie jest z "O krok za daleko" Harlana Cobena. Wśród filmów prym wiodą "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" oraz "It End With Us". Co ma szansę, by w ten weekend zawojować serca widzów i zwrócić na siebie ich uwagę?

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

REKLAMA

Ostatnia przygoda: Jak powstawało "Stranger Things 5"

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 122 minuty

122 minuty Reżyseria: Martina Radwan

Za nami wielki finał piątego, ostatniego sezonu "Stranger Things" - serialu, który niewątpliwie ukształtował współczesną popkulturę. Nic dziwnego, że postanowiono przyjrzeć się bliżej kulisom jego powstawania. Reżyserka przybliża, jak powstawała wisienka na torcie, kropka nad i, ostatni rozdział serialowego fenomenu - mowa tu zarówno o pracy aktorów, jak i "making of" samej produkcji.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Siedem zegarów Agaty Christie

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Chris Chibnall, Chris Sweeney

Chris Chibnall, Chris Sweeney Obsada: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest

Jak nietrudno się domyślić po tytule, nowy serial Netfliksa to adaptacja "Tajemnicy Siedmiu Zegarów". Główna bohaterka to lady Eileen Brent (McKenna-Bruce), córka lorda Catherama, właściciela rezydencji Chimneys. To właśnie tam ginie młody mężczyzna. Śledztwo w tej sprawie prowadzi nadinspektor Battle (Freeman), jednak to dziewczyna, wraz z lady Caterham (Bonham Carter) wszczyna własne śledztwo, próbując poznać prawdę.

Od 15 stycznia na Netfliksie.

Miłość i strata

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Selim Demirdelen, Kurtcebe Turgul

Selim Demirdelen, Kurtcebe Turgul Obsada: Ibrahim Celikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen

Fani tureckich produkcji mają swoją nową perełkę. Kemal (Celikkol) to były wojskowy, który odszedł ze służby, a obecnie pracuje, egzekwując długi dla wpływowej, lichwiarskiej rodziny. Jedną z zadłużonych jest Afife (Meyrem)- scenarzystka, która musi prowadzić rodzinną restaurację, dzięki czemu może spłacać zaległe zobowiązania. Kemal wkrótce odwiedza Afife, by ściągnąć od niej dług. W ten sposób zaczyna się ich burzliwa relacja.

Od 15 stycznia na Netfliksie.

Łup

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 133 minuty

133 minuty Reżyseria: Joe Carnahan

Joe Carnahan Obsada: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Scott Adkins

Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Netfliksa nie tylko w tym tygodniu, miesiącu, ale tak naprawdę całym roku. Głównymi bohaterami filmu są policjanci z Miami, którzy w jednej z opuszczonych kryjówek znajdują sporo pieniędzy - miliony dolarów. To sprawia, że poziom zaufania do siebie, które dotychczas mieli, zaczyna drastycznie spadać, a gdy o pieniądzach dowiadują się zewnętrzne siły, rozpoczyna się psychologiczna walka i narastają pytania: kto stoi po czyjej stronie?

Od 16 stycznia na Netfliksie.

Zabawy z piłką

Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 92 minuty

92 minuty Reżyseria: Rawson Marshall Thurber

Rawson Marshall Thurber Obsada: Ben Stiller, Vince Vaughn, Christine Taylor, Justin Long

W niniejszym zestawieniu to reprezentant raczej komediowego gatunku, konkretniej zahaczającego też o kino sportowe. GŁównym bohaterem jest Peter La Fleur (Vaughn) - właściciel siłowni Average Joe, który dowiaduje się od prawniczki z banku (Taylor), że jest winny bankowi 50 tysięcy, a jego siłownia zostanie przejęta przez znacznie lepiej prosperującą konkurencję - Globo Gym, którą zarządza White Goodman (Stiller). Peter wraz ze swoją drużyną decyduje się wziąć udział w turnieju w zbijaka, rozgrywającym się w LA. Nagrodą jest właśnie 50 tysięcy dolarów. Gdy Goodman się o tym dowiaduje, wysyła tam własną ekipę.

Od 16 stycznia w Netfliksie.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 15.01.2026 11:32

Ładowanie...