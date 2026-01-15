Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Połowa stycznia za nami, zaś przed nami - kolejny weekend, który Netflix ubogaca świeżymi produkcjami ze swojej oferty. Sprawdzamy, co platforma przygotowała dla widzów. Oto 5 filmowych i serialowych nowości, na które warto zwrócić uwagę.
Netflix zdecydowanie nie próżnuje i ma pracowity pierwszy miesiąc 2026 roku. Niedawno wypuścił "Zabójczą przyjaźń", która prędko wspięła się na wyżyny oglądalności - podobnie jest z "O krok za daleko" Harlana Cobena. Wśród filmów prym wiodą "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" oraz "It End With Us". Co ma szansę, by w ten weekend zawojować serca widzów i zwrócić na siebie ich uwagę?
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
Ostatnia przygoda: Jak powstawało "Stranger Things 5"
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 122 minuty
- Reżyseria: Martina Radwan
Za nami wielki finał piątego, ostatniego sezonu "Stranger Things" - serialu, który niewątpliwie ukształtował współczesną popkulturę. Nic dziwnego, że postanowiono przyjrzeć się bliżej kulisom jego powstawania. Reżyserka przybliża, jak powstawała wisienka na torcie, kropka nad i, ostatni rozdział serialowego fenomenu - mowa tu zarówno o pracy aktorów, jak i "making of" samej produkcji.
Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.
Siedem zegarów Agaty Christie
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Chris Chibnall, Chris Sweeney
- Obsada: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest
Jak nietrudno się domyślić po tytule, nowy serial Netfliksa to adaptacja "Tajemnicy Siedmiu Zegarów". Główna bohaterka to lady Eileen Brent (McKenna-Bruce), córka lorda Catherama, właściciela rezydencji Chimneys. To właśnie tam ginie młody mężczyzna. Śledztwo w tej sprawie prowadzi nadinspektor Battle (Freeman), jednak to dziewczyna, wraz z lady Caterham (Bonham Carter) wszczyna własne śledztwo, próbując poznać prawdę.
Od 15 stycznia na Netfliksie.
Miłość i strata
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Selim Demirdelen, Kurtcebe Turgul
- Obsada: Ibrahim Celikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen
Fani tureckich produkcji mają swoją nową perełkę. Kemal (Celikkol) to były wojskowy, który odszedł ze służby, a obecnie pracuje, egzekwując długi dla wpływowej, lichwiarskiej rodziny. Jedną z zadłużonych jest Afife (Meyrem)- scenarzystka, która musi prowadzić rodzinną restaurację, dzięki czemu może spłacać zaległe zobowiązania. Kemal wkrótce odwiedza Afife, by ściągnąć od niej dług. W ten sposób zaczyna się ich burzliwa relacja.
Od 15 stycznia na Netfliksie.
Łup
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyseria: Joe Carnahan
- Obsada: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Scott Adkins
Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Netfliksa nie tylko w tym tygodniu, miesiącu, ale tak naprawdę całym roku. Głównymi bohaterami filmu są policjanci z Miami, którzy w jednej z opuszczonych kryjówek znajdują sporo pieniędzy - miliony dolarów. To sprawia, że poziom zaufania do siebie, które dotychczas mieli, zaczyna drastycznie spadać, a gdy o pieniądzach dowiadują się zewnętrzne siły, rozpoczyna się psychologiczna walka i narastają pytania: kto stoi po czyjej stronie?
Od 16 stycznia na Netfliksie.
Zabawy z piłką
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: 92 minuty
- Reżyseria: Rawson Marshall Thurber
- Obsada: Ben Stiller, Vince Vaughn, Christine Taylor, Justin Long
W niniejszym zestawieniu to reprezentant raczej komediowego gatunku, konkretniej zahaczającego też o kino sportowe. GŁównym bohaterem jest Peter La Fleur (Vaughn) - właściciel siłowni Average Joe, który dowiaduje się od prawniczki z banku (Taylor), że jest winny bankowi 50 tysięcy, a jego siłownia zostanie przejęta przez znacznie lepiej prosperującą konkurencję - Globo Gym, którą zarządza White Goodman (Stiller). Peter wraz ze swoją drużyną decyduje się wziąć udział w turnieju w zbijaka, rozgrywającym się w LA. Nagrodą jest właśnie 50 tysięcy dolarów. Gdy Goodman się o tym dowiaduje, wysyła tam własną ekipę.
Od 16 stycznia w Netfliksie.
Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google
Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:
- Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
- Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
- Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
- Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
- Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa