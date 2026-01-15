REKLAMA
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany

"Zabójcza przyjaźń" to jedna z najświeższych produkcji, które niedawno znalazły się w ofercie Netfliksa. Serial momentalnie zachwycił widzów i wzbił się na szczyt oglądalności. Jawi się pytanie - czy pierwszy sezon tej produkcji będzie ostatnim, czy może jest szansa na kolejne? Sprawdzamy.

Adam Kudyba
Akcja "Zabójczej przyjaźni" rozgrywa się przede wszystkim w Dahlonedze - małej miejscowości, do której wraca Anna Andrews (Tessa Thompson). Kobieta wychowywała się tam, ale zdecydowała wyjechać do Atlanty, zostawić za sobą wszystko i wszystkich. Po przerwie spowodowanej żałobą decyduje się na powrót do dziennikarskiego fachu, do czego skłania ją wieść o morderstwie popełnionym w rodzinnym miasteczku. Sprawy nie ułatwia jednak fakt, że śledztwo prowadzi Jack Harper (Jon Bernthal) - detektyw i zarazem...mąż Anny, z którym kobieta jest w separacji.

Netflix: Zabójcza przyjaźń - czy będzie 2. sezon?

Lubimy oglądać kryminały. Oglądać je na krawędzi fotela, wkręcać się w historię, typować własnych podejrzanych, zgłębiać, kto i dlaczego mógłby chcieć dokonać zbrodni. To jeden z przynajmniej kilku powodów tego, że "Zabójcza przyjaźń" jest obecnie na szczycie oglądalności wśród polskiej widowni. Poza tym, to po prostu dobry serial - z niejednoznacznymi postaciami, mocnymi zwrotami akcji, mrocznym klimatem i znakomitymi aktorskimi kreacjami Tessy Thompson i Jona Bernthala. Czymś naturalnym więc są pytania o to, czy są szanse na powstanie kolejnego sezonu.

Można ująć to tak: szanse zawsze są, choć w przypadku "Zabójczej przyjaźni" są one znikome. Oczywiście, produkcja stała się sukcesem i byłaby to niezła okazja do skorzystania ze strony Netfliksa, ale w tym momencie nic nie wskazuje na to, by powstał 2. sezon "Zabójczej przyjaźni". Platforma nie ogłosiła żadnej informacji na ten temat, sama forma miniserialu wskazuje raczej na zamkniętą historię bez planów kontynuacji. Byłoby to też spójne z zakończeniem (które wiele wyjaśnia), ale również z materiałem źródłowym - powieść Alice Feeney z 2020 roku, na bazie której stworzono tę produkcję, nie doczekała się (póki co) żadnych dodatkowych części.

O tę kwestię został zapytany William Oldroyd, jeden z twórców serialu. Choć odpowiedzialność za decyzję o ewentualnym 2. sezonie przerzuca na Netfliksa, z jego słów na łamach TV Insider wynika, że raczej obecny stan mu pasuje:

Musicie zapytać Netfliksa. To był pomysł na serial limitowany. Nie myśleliśmy o niczym innym. Myślę, że stworzyliśmy kilka świetnych postaci. Zwrot akcji jest świetny, a widzowie naprawdę na niego reagują. Naprawdę reagują na ten serial. Ponownie, myślę, że musicie zapytać Netfliksa, jakie mają plany.

"Zabójcza przyjaźń" to obecnie najchętniej oglądana odcinkowa produkcja na Netfliksie, jeśli chodzi o polską publiczność. Zarówno krytycy, jak i widzowie są w swoich ocenach dość życzliwi, choć bez wielkiego entuzjazmu - na Rotten Tomatoes średnia ocen tej pierwszej grupy wynosi 66%, zaś drugiej - 62%. Kwestia potencjalnego drugiego sezonu obecnie ma status bardzo mało prawdopodobnej, jednak czas pokaże, co będzie dalej.

Jeśli chcecie przeczytać więcej o "Zabójczej przyjaźni", to tu znajdziecie naszą recenzję. Wyjaśniliśmy też zakończenie serialu.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
15.01.2026 09:56
