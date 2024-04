Nowe animacje dominują Netfliksa i inne serwisy. Widzowie chcą oglądać bajki - nic dziwnego, bo są świetne

HBO Max zabiera swoich najmłodszych, ale nie tylko, widzów w kulinarną podróż. „Kuchmistrz Jack: Gotowanie z przygodami” to brazylijska animacja dla całej rodziny. Tytułowy szef kuchni jest u szczytu swojej kariery. Wszyscy rozpływają się nad jego przepisami. Cenią sobie smak podawanych potraw, wiedząc, że każdy kolejny kęs będzie jeszcze bardziej satysfakcjonujący. Niestety nawet mistrzom zdarzają się pomyłki. Jack popełnia błąd w przepisie, co doprowadza do końca jego ogromnej kariery. Teraz musi odbudować swoją reputację, ale nie będzie to łatwe zadanie. Przecież im wyżej się zajdzie, tym boleśniejszy jest upadek. Jack nie potrafi pracować w grupie, a jest do tego aktualnie zmuszony. Towarzyszy mu młody, początkujący kucharz, dla którego liczy się aktualnie tylko pasja gotowania. Od teraz będą się rozwijać razem, co wiąże się z kłótniami i sprzeczkami, ale może być też początkiem pięknej przyjaźni.