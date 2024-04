Netflix na weekend: sprawdźcie te 4 mocne nowości

2. część filmowej sagi Zacka Snydera została (niemal) jednogłośnie określona jako lepsza od „jedynki”. Nie jest to może wielka pociecha, bo film otwierający wielką-sagę-science-fiction zebrał równie jednogłośne baty. Nie zmienia to jednak faktu, że nowy „Rebel Moon” ma oddane grono widzów, którzy nie oceniają go aż tak srogo. Bez dwóch zdań jest to jedna z największych premier serwisu. I kto wie, może w takim tempie w okolicach 5. części dostaniemy naprawdę dobry film.