Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video

Filmy z Nicolasem Cagem powinny być traktowane jako osobny gatunek filmowy. Kultowy aktor od kilku lat wytrwale walczy, by było o nim głośno, zanotował kilka dobrych ról. Jedną z nich w "Surferze", który od piątku znajduje się w ofercie Prime Video. To film, którego nie możecie przegapić.

Adam Kudyba
nicolas cage surfer film
Bez cienia ironii uważam, że całkiem niedawno Nicolasa Cage'a powinno się nominować do Oscara za rolę w horrorze "Kod zła". Był to nie tylko spektakularny powrót aktora do wysokiej ligi, ale również do wielkiej formy. Co jakiś czas możemy dostrzec go w różnych produkcjach - wkrótce wcieli się w Johna Maddena w filmie Davida O. Russella dla Prime Video. Zanim jednak to nastąpi, w tym samym serwisie znalazł się "Surfer" - jedna z najciekawszych produkcji z Cagem w roli głównej. Wymagająca, ale warta uwagi.

Surfer, czyli Nicolas Cage kontra plażowa mafia

Tytułowy bohater (Nicolas Cage), biznesmen, po latach spędzonych w Ameryce planuje powrócić do swojego rodzinnego kraju - Australii. Rozpoczyna się dość niewinnie, bowiem od męskiego wyjazdu do nadmorskiego Luna Bay z synem (Finn Little), któremu niczym Mufasa Simbie pokazuje chłopakowi dom, w którym dawniej mieszkał jego dziadek i roztacza wizję kupna go. Mężczyzna walczy, żeby posiadłość nie została sprzedana nikomu innemu. Gdy na drodze stanie mu grupa wpływowych mężczyzn roszczących sobie prawo do korzystania z plaży, niemożność surfowania będzie najmniejszą przeszkodą, która go spotka.

O ile dużo filmów polega na ścieżce "od zera do bohatera", o tyle bohater grany przez Nicolasa Cage'a przechodzi okrutną i szalenie intensywną drogę "od bohatera do zera". Zwłaszcza w sensie materialnym - im mocniej dopomina się o swoje, tym bardziej jest upokarzany i odzierany z kolejnych dóbr. Mierzy się z nie byle jakim przeciwnikiem - sekta kontrolująca plażę to grupa zapalonych yuppie, dla których uczestnictwo w "plażowym klubie" zyskuje dodatkowy wymiar - kumpelski, rodzinny, czują oni przynależność do grupy trzymającej władzę. Konfrontacje z nimi przypominają zabawę w kotka i myszkę, wojnę o dominację na konkretnym terenie. Szaloną, pokręconą, bogatą w sytuacje wzbudzające żałość i współczucie wobec głównego bohatera.

Cage, jak to ma w zwyczaju, popisuje się swoją ekspresją, brawurowo i wiarygodnie oddaje nerwice bohatera, pogłębiającą się desperację, rozpacz i zrezygnowanie. Schodzi do prawdziwego piekła, wszystko zdaje się być przeciwko niemu, osuwa się w surrealistyczne sytuacje, a jednak wciąż dostrzegamy w nim człowieka, który chciał kupić dom, w minimalnym stopniu chociaż spróbować naprawić rodzinne relacje i osiąść na swojej ojcowiźnie, która chyba nie chce go, tak jak on chce jej. Naprzeciwko niego staje postać Scally'ego (nieżyjący już Julian McMahon) - charyzmatyczny guru sekty.

Trzeba jeszcze słowo szepnąć o naszym rodaku, Radosławie Ładczuku.

Praca polskiego operatora w tym filmie szczególnie się wyróżnia. czyściutkie morze, piękne fale, piasek, palące słońce, domy na wzgórzu, szeroko rozumiane wizualne piękno i płynny montaż to fatamorgana, za którą kryją się dzikie zwierzęta, brud, sytuacje wymagające skrajnych i nieracjonalnych zachowań.

"Surfer" to film, którego główny bohater przechodzi przez piekielne męki, żeby odzyskać sprawczość. Ja w trakcie seansu nie czułem, że się męczę, a wręcz przeciwnie. To dziwaczna wizja, która mnie kupiła. Mam nadzieję, że Was również.

"Surfer" od 9 stycznia na Prime Video.

Adam Kudyba
10.01.2026 13:11
