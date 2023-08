Jak "Wiedźmin" wytłumaczy podmiankę Henry'ego Cavilla? Producent serialu obala teorię fanów

Wielu czytelników książki zapomina, co Andrzej Sapkowski zrobił w piątym tomie swojej sagi. Dla mnie to jedna z najważniejszych rzeczy w całej historii. Nie mówię o konkretnych wydarzeniach, a o sposobie narracji. Nagle, na samym początku książki, dowiadujemy się, że wszystko, co do tej pory przeczytaliśmy, mogło nie być prawdą. Tego nie da się porównać z, na przykład, popularną aktualnie koncepcją multiwersum, gdzie znikąd rodzą się kolejne rzeczywistości.