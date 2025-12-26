Logo
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest

W HBO Max zadebiutował serial "Niebo. Rok w piekle". Jest on oparty na prawdziwej historii mężczyzny, który dołączył do sekty w poszukiwaniu uzdrowienia. Nie przypuszczał jednak, że będzie go to kosztować utratę tożsamości i wolności, a na jego późniejszym życiu piętno odciśnie ogromna trauma. Kiedy kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie HBO Max?

Anna Bortniak
"Niebo. Rok w piekle" to najnowsza polska produkcja od HBO. Serial jest oparty o książkę "Niebo. Pięć lat w sekcie" autorstwa Sebastiana Kellera, który w 1991 r. dołączył do sekty Niebo. Młody i ambitny chłopak chciał zostać aktorem, jednak poważne problemy zdrowotne doprowadziły do tego, że zdecydował się porzucić wszystkie swoje marzenia i przenieść się do siedziby zboru w Majdanie Kozłowieckim.

Z czasem okazało się, że duchowa komuna wcale nie jest niewinnym zgromadzeniem przyjaznych ludzi, a brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Na samej górze piramidy stał Bogdan Kacmajor, guru sekty i samozwańczy prorok, który potrafił doprowadzić do rozpadu nie tylko członków zboru, ale również całych rodzin.

Niebo. Rok w piekle - kiedy nowe odcinki? Harmonogram

Serial "Niebo. Rok w piekle" zadebiutował w serwisie HBO Max 26 grudnia. Kolejne odcinki, a zobaczymy ich w sumie 6, będą debiutować co tydzień w piątek. Oto szczegółowy harmonogram:

  • 1. odcinek - 26 grudnia
  • 2. odcinek - 2 stycznia
  • 3. odcinek - 9 stycznia
  • 4. odcinek - 16 stycznia
  • 5. odcinek - 23 stycznia
  • 6. odcinek - 30 stycznia

Za reżyserię serialu odpowiada Bartosz Blaschke, a autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Zdjęcia wykonał Tomasz Augustynek, autorką scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów - Emilia Czartoryska, a za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska. Producentami są: Marek Kłosowicz i Tomasz Cichoń, a kierownikiem produkcji - Krzysztof Łojan.

Niebo. Rok w piekle - obsada

  • Stanisława Linowskiego jako Sebastian Keller
  • Tomasza Kota jako Piotr Wójcik
  • Magdalena Różczka
  • Zofia Jastrzębska
  • Anna Radwan
  • Michalina Łabacz
  • Dominika Kluźniak
  • Grzegorz Falkowski
  • Weronika Humaj
  • Anita Sokołowska
  • Przemysław Bluszcz
  • Mateusz Górski
  • Karol Pocheć
  • Marcin Czarnik
  • Nikodem Adamski
  • Cezary Kołacz
  • Marysia Redkowska
  • Łukasz Konopka
  • Hanna Klepacka
  • Łukasz Gawroński
  • Wojciech Dolatowski
  • Grażyna Kopeć
  • Joanna Borer
  • Adrianna Helena Mrowiec
  • Paulina Puślednik
  • Wiktor Korzeniewski
  • Irena Melcer
  • Paweł Wolak
  • Mateusz Malecki
  • Kuba Dyniewicz
  • Konrad Kąkol
  • Julianna Sroka-Kierończyk
  • Grzegorz Wojdon
  • Piotr Cyrwus
  • Karolina Winarska
  • Jakub Kulikowski
  • Wojciech Kowalski

