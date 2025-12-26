Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest

Ładowanie...

"Niebo. Rok w piekle" to najnowsza polska produkcja od HBO. Serial jest oparty o książkę "Niebo. Pięć lat w sekcie" autorstwa Sebastiana Kellera, który w 1991 r. dołączył do sekty Niebo. Młody i ambitny chłopak chciał zostać aktorem, jednak poważne problemy zdrowotne doprowadziły do tego, że zdecydował się porzucić wszystkie swoje marzenia i przenieść się do siedziby zboru w Majdanie Kozłowieckim.

Z czasem okazało się, że duchowa komuna wcale nie jest niewinnym zgromadzeniem przyjaznych ludzi, a brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Na samej górze piramidy stał Bogdan Kacmajor, guru sekty i samozwańczy prorok, który potrafił doprowadzić do rozpadu nie tylko członków zboru, ale również całych rodzin.

Niebo. Rok w piekle - kiedy nowe odcinki? Harmonogram

Serial "Niebo. Rok w piekle" zadebiutował w serwisie HBO Max 26 grudnia. Kolejne odcinki, a zobaczymy ich w sumie 6, będą debiutować co tydzień w piątek. Oto szczegółowy harmonogram:

1. odcinek - 26 grudnia

2. odcinek - 2 stycznia

3. odcinek - 9 stycznia

4. odcinek - 16 stycznia

5. odcinek - 23 stycznia

6. odcinek - 30 stycznia

Za reżyserię serialu odpowiada Bartosz Blaschke, a autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Zdjęcia wykonał Tomasz Augustynek, autorką scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów - Emilia Czartoryska, a za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska. Producentami są: Marek Kłosowicz i Tomasz Cichoń, a kierownikiem produkcji - Krzysztof Łojan.

Niebo. Rok w piekle - obsada

Stanisława Linowskiego jako Sebastian Keller

Tomasza Kota jako Piotr Wójcik

Magdalena Różczka

Zofia Jastrzębska

Anna Radwan

Michalina Łabacz

Dominika Kluźniak

Grzegorz Falkowski

Weronika Humaj

Anita Sokołowska

Przemysław Bluszcz

Mateusz Górski

Karol Pocheć

Marcin Czarnik

Nikodem Adamski

Cezary Kołacz

Marysia Redkowska

Łukasz Konopka

Hanna Klepacka

Łukasz Gawroński

Wojciech Dolatowski

Grażyna Kopeć

Joanna Borer

Adrianna Helena Mrowiec

Paulina Puślednik

Wiktor Korzeniewski

Irena Melcer

Paweł Wolak

Mateusz Malecki

Kuba Dyniewicz

Konrad Kąkol

Julianna Sroka-Kierończyk

Grzegorz Wojdon

Piotr Cyrwus

Karolina Winarska

Jakub Kulikowski

Wojciech Kowalski

