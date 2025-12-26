Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
W HBO Max zadebiutował serial "Niebo. Rok w piekle". Jest on oparty na prawdziwej historii mężczyzny, który dołączył do sekty w poszukiwaniu uzdrowienia. Nie przypuszczał jednak, że będzie go to kosztować utratę tożsamości i wolności, a na jego późniejszym życiu piętno odciśnie ogromna trauma. Kiedy kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie HBO Max?
"Niebo. Rok w piekle" to najnowsza polska produkcja od HBO. Serial jest oparty o książkę "Niebo. Pięć lat w sekcie" autorstwa Sebastiana Kellera, który w 1991 r. dołączył do sekty Niebo. Młody i ambitny chłopak chciał zostać aktorem, jednak poważne problemy zdrowotne doprowadziły do tego, że zdecydował się porzucić wszystkie swoje marzenia i przenieść się do siedziby zboru w Majdanie Kozłowieckim.
Z czasem okazało się, że duchowa komuna wcale nie jest niewinnym zgromadzeniem przyjaznych ludzi, a brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Na samej górze piramidy stał Bogdan Kacmajor, guru sekty i samozwańczy prorok, który potrafił doprowadzić do rozpadu nie tylko członków zboru, ale również całych rodzin.
Niebo. Rok w piekle - kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Serial "Niebo. Rok w piekle" zadebiutował w serwisie HBO Max 26 grudnia. Kolejne odcinki, a zobaczymy ich w sumie 6, będą debiutować co tydzień w piątek. Oto szczegółowy harmonogram:
- 1. odcinek - 26 grudnia
- 2. odcinek - 2 stycznia
- 3. odcinek - 9 stycznia
- 4. odcinek - 16 stycznia
- 5. odcinek - 23 stycznia
- 6. odcinek - 30 stycznia
Za reżyserię serialu odpowiada Bartosz Blaschke, a autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Zdjęcia wykonał Tomasz Augustynek, autorką scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów - Emilia Czartoryska, a za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska. Producentami są: Marek Kłosowicz i Tomasz Cichoń, a kierownikiem produkcji - Krzysztof Łojan.
Niebo. Rok w piekle - obsada
- Stanisława Linowskiego jako Sebastian Keller
- Tomasza Kota jako Piotr Wójcik
- Magdalena Różczka
- Zofia Jastrzębska
- Anna Radwan
- Michalina Łabacz
- Dominika Kluźniak
- Grzegorz Falkowski
- Weronika Humaj
- Anita Sokołowska
- Przemysław Bluszcz
- Mateusz Górski
- Karol Pocheć
- Marcin Czarnik
- Nikodem Adamski
- Cezary Kołacz
- Marysia Redkowska
- Łukasz Konopka
- Hanna Klepacka
- Łukasz Gawroński
- Wojciech Dolatowski
- Grażyna Kopeć
- Joanna Borer
- Adrianna Helena Mrowiec
- Paulina Puślednik
- Wiktor Korzeniewski
- Irena Melcer
- Paweł Wolak
- Mateusz Malecki
- Kuba Dyniewicz
- Konrad Kąkol
- Julianna Sroka-Kierończyk
- Grzegorz Wojdon
- Piotr Cyrwus
- Karolina Winarska
- Jakub Kulikowski
- Wojciech Kowalski
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
- Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
- Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
- HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
- Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max