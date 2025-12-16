HBO Max pokazało serial, który sukces ma w kieszeni. Polski i na faktach

Ładowanie...

"Niebo. Rok w piekle" to najnowsza polska produkcja od HBO, która została oparta o książkę "Niebo. Pięć lat w sekcie" autorstwa Sebastiana Kellera. Są to wspomnienia autora, który w 1991 r. trafił do sekty przewodzonej przez charyzmatycznego guru. HBO Max pokazał pierwszy zwiastun serialu, który już za kilka dni będzie można obejrzeć w serwisie.

Niebo. Rok w piekle - zwiastun serialu HBO Max

Fabuła polska produkcji odcinkowej "Niebo. Rok w piekle" w reżyserii Bartosza Blaschke rozgrywa się na początku lat 90., a jej głównym bohaterem jest Sebastian Keller (w tej roli Stanisław Linowski). Chłopak, który marzy o tym, by zostać aktorem, ostatecznie rezygnuje ze studiów, kiedy trafia do religijnej sekty Niebo. Przewodzi jej Piotr Wójcik (Tomasz Kot), który wcześniej pomógł Sebastianowi wyleczyć tajemnicze bóle. Z biegiem czasu bohater zaczyna dostrzegać, że niewinna duchowa komuna to tak naprawdę brutalny system przemocy i ostoja manipulacji oraz fanatyzmu.

Za reżyserię serialu odpowiada Bartosz Blaschke, a autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Zdjęcia wykonał Tomasz Augustynek, autorką scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów - Emilia Czartoryska, a za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska. Producentami są: Marek Kłosowicz i Tomasz Cichoń, a kierownikiem produkcji - Krzysztof Łojan.

Serial "Niebo. Rok w piekle" zadebiutuje w serwisie HBO Max 26 grudnia. Kolejne odcinki, a zobaczymy ich w sumie 6, będą debiutować co tydzień w piątek.

Anna Bortniak 16.12.2025 14:25

