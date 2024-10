Blanka Lipińska w nowym programie od Prime Video. Oceniamy "(Nie)Poradnik Turystyczny"

Przygotowując się do napisania opinii na temat programu "(Nie)Poradnik Turystyczny", trafiłam na wywiad Patrycji Otfinowskiej ze Świata Seriali. Dziennikarka zapytała Blankę Lipińską o to, czy po wyprawie coś zmieniło się w relacji między nią a jej partnerem, bo to właśnie z nim oraz swoim przyjacielem pisarka nagrywała odcinki show: "Absolutnie nie, chociaż wszyscy o to pytają" - odpowiedziała. "Zdaję sobie sprawę z tego, że dla mediów byłoby fajnie, gdyby się coś zmieniło, najlepiej na gorsze, bo byłoby o czym pisać. Ale rozczaruję was, po prawie trzech latach związku naprawdę wiemy o sobie wszystko".