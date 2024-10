Prime Video: co obejrzeć w weekend? Oto TOP 5 nowości, w tym kinowy hit i adaptacja kultowej gry

Turecki dramat opowiadający o żołnierzu marynarki wojennej, Cemie, który wyrusza do Błękitnej Jaskini. To miejsce to ulubione miejsce Alary, nieżyjącej miłości jego życia. Na miejscu Cem chciałby poczuć się bliżej niej. Obraz skupia się na wspomnieniach namiętności, uczuć, cierpienia i konfliktów, które zmieniają podróż mężczyzny w wyprawę wgłąb siebie.