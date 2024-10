Artystyczny charakter łączył się tutaj z (prze)dramatyzowanymi elementami, które, faktycznie, były wyolbrzymione, jednak mimo to zaskakująco dobrze wpasowały się w klimat filmu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że "Libre" to produkcja, która, owszem, jest inspirowana życiem Bruno Sulaka, jednak jest to bardziej legenda, która przedstawia mężczyznę w dobrym świetle, aniżeli tytuł, który ma piętnować jego poczynania - tutaj to on jest bohaterem, a nie policja, która nieudolnie stara się go schwytać. Bruno Sulak to postać, której chce się kibicować - twórczyni stara się pokazać to subtelnie, pokazując jego reakcje w konkretnych sytuacjach, przez które nie da się z Sulakiem nie sympatyzować.