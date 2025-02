Ten wykręcony serial udowadnia, że w temacie opowieści o zombie wciąż jeszcze można powiedzieć coś nowego

Od początku nie mamy zresztą wątpliwości, że to właśnie odbudowanie tej relacji jest sednem. Całość rozpoczyna się jednak długą ciszą przed burzą: nieśpieszne tempo może zniechęcić tych, którzy oczekują nieco więcej akcji i czarnego humoru. Uspokajam jednak: doczekacie się. Gdy role postaci, ton i fabularna baza zostaną ustalone, zaczyna się zabawa, a twórcy dociskają gaz do dechy. Bohaterów otacza prawdziwy chaos: jest krwawo, groza i horror zataczają coraz szersze kręgi, a całość jest kontrastowana przez coraz grubszą warstwę humoru, który naprawdę robi robotę. Kilka dowcipów jest tu zresztą tak wykręconych, że niektórzy mogą poczuć się zwyczajnie obrzydzeni, inni zaś (w tym ja) będą cieszyć rogala do ekranu. To właśnie one sprawiają, że cała ta apokalipsa przekształca się w usłaną zwłokami frajdę - oczywiście tylko dla widzów, bo bohaterowie raczej nie mają się czym radować. Sporo rozrywki zapewniają też kolejne kontrapunkty, w tym te najbardziej absurdalne.



Niestety, momentami nierówny ton staje się też problemem. W jednej chwili śledzimy poważny dramat egzystencjalny, a w drugiej w twarz uderza nas slapstickowy humor, który rujnuje napięcie. Najlepiej działają sceny skupione na postaciach: ich samotności, strachu i desperacji. Słabiej wypadają próby wplecenia konwencji horroru, które czasem trącą powtórką z rozrywki.



Czytaj więcej: