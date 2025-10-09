Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki

Ładowanie...

"Nero" przenosi nas do Francji na początku XVI wieku. W tym serialu przygodowym Netfliksa śledzimy losy niebezpiecznego i cynicznego tytułowego zabójcy, który musi uciekać przed groźnymi przeciwnikami. Został bowiem zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Po drodze zabiera córkę - Perla do tej pory myślała, że jest sierotą, a teraz udaje się w podróż, która może przynieść ojcu zemstę i odkupienie win.



Już sam zarys serialu zapowiada awanturniczą przygodę z licznymi scenami akcji. I rzeczywiście to jest to, co porwało użytkowników Netfliksa. Produkcja zadebiutowała wczoraj, 8 października, a obecnie zajmuje szóste miejsce na liście najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w Polsce. Prawdopodobnie zaraz wdrapie się w zestawieniu wyżej. Szał na nią w naszym kraju dopiero się bowiem rozkręca. Tylko czekać, aż zaczną ją odkrywać pozostali użytkownicy Netfliksa.

Nero - opinie o serialu przygodowym Netfliksa

A z pewnością jest, co odkrywać. Potwierdzają to liczne opinie w mediach społecznościowych. Ich użytkownicy nie mogą się serialu Netfliksa nachwalić. Nie dość, że doceniają go jako całość, to jeszcze wskazują na pojedyncze fragmenty, które zawróciły im w głowach.

Podoba mi się "Nero" na Netfliksie. Kostiumowa przygoda z domieszką fantasy Cholera, co za szalona, brutalna, naga bójka w nowym francuskim serialu kostiumowym akcji "Nero" na Netfliksie - z rewelacyjną choreografią Godefroya Ryckewaerta i Navathipana Rajakumara - czytamy na X (dawny Twitter).

Tak, dobrze czytacie. W "Nero" nie brakuje szalonej i brutalnej walki, której uczestnicy są kompletnie nadzy. Twórcy ewidentnie więc odpięli wrotki i postanowili zaserwować nam po prostu ostrą jazdę bez trzymanki. Jak twierdzą internauci na TikToku w tym szaleństwie jest metoda. Od nowej proukcji Netfliksa nie da się oderwać:

Ewidentnie więc "Nero" to serial, od którego nie sposób się oderwać. Jeśli lubicie produkcje przygodowe, jest skierowany właśnie do was. Tylko składa się z ośmiu odcinków. Tym samym jeśli siądziecie do niego wieczorem, to szykujcie się do zarwania nocki. I że nie będziecie żałować ani jednej nieprzespanej chwili.



Rafał Christ 09.10.2025 13:56

