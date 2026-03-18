Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem

Ładowanie...

„Niezwyciężony” (z ang. „Invincible”) to jeden z ciekawszych seriali w ofercie Amazonu. Jest ekranizacją komiksów z cyklu o tym samym tytule, za stworzenie których odpowiada Robert Kirkman znany przede wszystkim za sprawą serii „The Walking Dead”. Również i tu mamy do czynienia z produkcją dla dorosłych - aczkolwiek w tym przypadku podanej widzom Primę Video w animowanej formie.

Głównym bohaterem komiksu i serialu na jego podstawie jest licealista Mark Grayson (Steven Yeun), który dowiaduje się, iż jego ojciec, Nolan Grayson (J.K. Simmons), jest superbohaterem, na którego wołają Omni-Man. Młody chłopak idzie w jego ślady, by walczyć ze złem i występkiem - aby z czasem odkryć okrutną prawdę dotyczącą tego, kto tak naprawdę zabił Strażników Globu…

1. Kim są Viltrumici i skąd się wziął Oliwer, brat Marka?

W uniwersum „Niezwyciężonego” jest masa zamieszkanych planet - a niektóre zajęły się ekspansją poza własne układy słoneczne. Jednym z takich gatunków są Viltrumici. To niezwykle silne, długowieczne istoty, które stworzyły imperium. Wysyłają na inne planety swoich przedstawicieli, których zadaniem jest wtopienie się w tło oraz przygotowanie natywnych mieszkańców do późniejszej inwazji.

Omni-Man miał właśnie takie zadanie. Po dekadach udawania bohatera zrzucił maskę, ale po pojedynku z synem zdecydował się uciec z planety. Ukrył się na innej, gdzie spłodził kolejnego potomka, Oliwera. Ten finalnie trafił na Ziemię, by zamieszkać z przyrodnim bratem oraz jego matką, Debbie. Stało się to już po tym, jak Nolan został uwięziony przez Viltrumitów za porzucenie swojej misji.

2. Kim jest Allen the Alien?

To jeden z przyjaciół Marka, który jest przedstawicielem Koalicji Planet, z którym młody Greyson miał okazję się spotkać. Allen po pojedynku, w którym niemal zginął, trafił do tego samego viltrumickiego więzienia, w którym uwięziony był również gotowy na śmierć Nolan. Omni-Man uznał, że jego życie nie ma sensu - zdradził nie tylko swój gatunek, ale też ziemską rodzinę.

Allen the Alien jest z kolei kosmitą o bardzo pogodnym usposobieniu. Udało mu się namówić Nolana do tego, by wspólnie uciec z więzienia, uwalniając przy okazji innych osadzonych, na czele z Battle Beastem. Ten postanowił ruszyć w gwiazdy, by mordować pozostałych przy życiu Viltrumitów. Z całego imperium została ich jedynie garstka, czyli ok. 50 przedstawicieli tego gatunku…

3. O co chodzi z potworami z Marsa i wojną gangów?

Ziemianie w uniwersum „Niezwyciężonego” są w stanie podróżować pomiędzy planetami w naszym układzie słonecznym. Po dotarciu na Marsa okazało się, iż Czerwona Planeta zamieszkana jest przez pasożytniczy gatunek istot nazywanych Sequidami. Jeden z ich przedstawicieli wrócił na Ziemię udając astronautę, Rusa Livingstona, by w kanałach szykować plan przejęcia władzy nad światem.

W międzyczasie na Ziemi szefostwo organizacji przestępczych zaczęło ze sobą walczyć, w co wciągnięty został Niezwyciężony. W rezultacie Machine Head przejął władzę nad kolektywem The Order, pozwalając jednocześnie poprzedniemu przywódcy, Titanowi, na ucieczkę po pokonaniu zmieniającego się w smoka Mistera Liu. Ten jednak przeżył i niewykluczone, że będzie planował zemstę.

4. Kim jest Cecil Stedman i czym jest jego GDA?

Niezwyciężony jest tylko jednym z wielu superbohaterów broniących ludzkości, a pieczę nad nimi sprawuje GDA (Global Defense Agencji, co można tłumaczyć jako Globalna Agencja Ochrony). Jej szefem jest tajemniczy Cecil Stedman (Walton Goggins). Gra on w swoją własną grę, a chociaż stał się dla Marka mentorem oraz sojusznikiem, tak nie zawsze ich cele są identyczne, co prowadzi do konfliktów.

Stedman zadbał, aby wypełnić pustkę po zamordowanych Strażnikach Globu. Pod jego kierownictwem powołana została kolejna ekipa sankcjonowanych przez rząd herosów, do których zaliczali się m. in. zmarły Rex-Splode, Duplicate, Robot i Atom Eve. Cecil w tajemnicy uwięził również jednego z Viltrumitów o imieniu Conquest oraz stworzył armię żołnierzy z ciał nieboszczyków z pomocą D.A. Sinclaira.

5. O co chodzi z multiwersum w „Niezwyciężonym”?

Podobnie jak w innych opowieściach na bazie komiksów, tak i tutaj autorzy poruszyli motyw multiwersum, czyli wieloświata. Ta koncepcja zakłada, iż istnieje wiele różnych wszechświatów (ich liczba może być skończona lub nieskończona), które różnią się od siebie albo detalami, albo w sposób znaczący. Postaci mogą z kolei między nimi często podróżować.

Tak samo jest w przypadku „Niezwyciężonego”. Za sprawą złoczyńcy Angrsroma Levy’ego główny bohater dowiaduje się, że istnieją inne wszechświaty. Co zaś ciekawe, w większości z nich Mark stanął u boku ojca, który podbił Ziemię. Fakt, iż ten młody Greyson, którego losy śledzimy od początku, się na to nie zdecydował, jest anomalią i właśnie to sprawia, iż jest taki wyjątkowy.

Jednocześnie dotychczasowe wydarzenia sprawiły, iż Mark, który rozstał się z Amber, a potem związał romantycznie z Atom Eve, zmienił się i zdecydował, że nie będzie już się bał ubrudzić sobie rąk. Greyson powziął postanowienie, że w przyszłości, jeśli tylko życie jego bliskich będzie zagrożone, nie będzie się już więcej wzbraniał przed uśmierceniem swoich oponentów…

A teraz jesteście już gotowi na seans 4. sezonu serialu „Niezwyciężony”. Pierwsze cztery odcinki są już dostępne w serwisie Prime Video od Amazonu, a kolejne będą trafiać tam w najbliższych tygodniach co środę.

PS W przypadku „Niezwyciężonego” mamy do czynienia z dość wierną ekranizacją komiksów, ale niektóre wydarzenia przedstawione zostały w innej kolejności lub w nieco innym świetle. Do tego w 4. sezonie spodziewamy się również rozwinięcia wątku unikalnego dla serialu, który związany jest z demonicznym detektywem Damienem Darkbloodem, którego Cecil Stedman zesłał do piekła…

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Piotr Grabiec 18.03.2026 14:08

Ładowanie...